Невеста Роналду: Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут
Джорджина Родригес, супруга форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала итоги матча финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).
Джорджина Родригес, супруга форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировала итоги матча финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).
«Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернанду Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще один вечер», — написала Джорджина в соцсетях.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч в запасе. Вместо него на поле с первых минут вышел Гонсалу Рамуш, который оформил хет-трик и сделал результативную передачу.
В четвертьфинале Португалия встретится со сборной Марокко, которая ранее оказалась сильнее Испании. Встреча пройдет 10 декабря.