Невеста Роналду: Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут

«Поздравляем Португалию. Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут. Фанаты не переставали выкрикивать твое имя. Я надеюсь, что Бог и наш дорогой друг Фернанду Сантуш заставят нас испытывать такие эмоции еще один вечер», — написала Джорджина в соцсетях.