Испания на ЧМ вылетела от сборной Европы! 13 героев Марокко родились в других странах

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Испания на ЧМ вылетела от сборной Европы! 13 героев Марокко родились в других странах

Здесь Бельгия, Франция, Нидерланды… и Испания.

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сборная Марокко сотворила пока самую громкую сенсацию в плей-офф чемпионата мира, отправив домой Испанию. Поразительный факт: 13 игроков «атласских львов» родились в других странах, есть в том числе и «испанцы». Кто же эти люди?

Яссин Боно

Главный герой матча Марокко — Испания родился в Канаде, в Монреале. Впрочем, его родители вернулись на родину, когда Боно был ещё ребёнком. С восьми лет голкипер воспитывался в системе марокканского клуба «Видад».

Мунир Мохамеди

Запасной голкипер сборной Марокко появился на свет в Мелилье. Марокканцы последние 40 лет предъявляют претензии на этот город как на неотъемлемую часть своей территории, тем не менее он по-прежнему контролируется Испанией. Воспитывался Мохамеди в клубе из Сеуты — города с таким же статусом.

Ромен Сес

Капитан сборной Марокко родом из французской коммуны Бур-де-Пеаж, которая расположена в 480 км от Парижа. Его отец — марокканец, а мать — француженка. Сес рос во Франции и долгое время выступал за местные клубы.

Ашраф Хакими

Ещё один ключевой игрок сборной Марокко — уроженец Мадрида. Хакими вырос в семье марокканцев, а воспитывался в «Реале». Ашраф был кандидатом в сборную Испании, даже приезжал в её расположение, но после пары дней понял, что атмосфера ему не подходит: защитник хотел находиться в марокканской культуре. Именно он пробил решающий пенальти «паненкой» и «похоронил» Испанию.

Источник: Reuters

Нуссайр Мазрауи

Левый защитник сборной Марокко появился на свет в Нидерландах, в городе Лейдердорп. С девяти лет обучался футболу в академии «Аякса», за который выступал до перехода в «Баварию». Его отец Мустафа уехал из Марокко ещё в 1980-е.

Софьян Амрабат

Великолепный опорный полузащитник, один из героев матча с Испанией, также родился в Нидерландах. Воспитывался в «Утрехте», поиграл даже за юношескую сборную Голландии. Его родители — марокканцы, а брат Нордин тоже выступал за «атласских львов» — до 2019 года.

Селим Амалла

Ещё один полузащитник, отыгравший против Испании 82 минуты, родился в Бельгии. Но у его родителей марокканские и итальянские корни. Так что теоретически он мог выступать за одну из трёх стран. Но в 2019-м выбрал Марокко. При этом всю карьеру он провёл в чемпионате Бельгии и сейчас играет за «Стандард».

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Ильяс Шаир

Этот полузащитник пока не сыграл ни минуты на чемпионате мира. Но у него не менее интересная судьба: он также появился на свет в Бельгии в семье марокканца и полячки. Также воспитывался в местных клубах и мог выбирать сборную. Отдал предпочтение африканской. А с 2017 года выступает за «КПР».

Билал Эль-Ханнус

Ещё один игрок центра поля, который ни разу не сыграл в Катаре. Но это можно списать на возраст — парню только 18 лет, и его включение в заявку — аванс. Ведь он только-только начал играть за «Генк». Билал родился в семье марокканцев, однако выступал за сборные Бельгии до 15, 16 и 18 лет. На взрослом же уровне предпочёл страну родителей.

Хаким Зиеш

Один из самых статусных игроков сборной Марокко — уроженец Нидерландов. И выступал за все юношеские и молодёжные команды страны. Однако на взрослом уровне стал играть за родину родителей. И вряд ли пожалел. Интересно, что в начале 2022 года он мог уйти из сборной из-за конфликта с бывшим главным тренером Вахидом Халилходжичем. Но потом пришёл новый наставник, и Хаким вернулся в строй.

Источник: Reuters

Софьян Буфаль

Этот атакующий полузащитник родом из Парижа, но как и многие его партнёры рос в марокканской семье. Воспитывался в системе «Анже», но так и не получил предложение из французской сборной. Даже юношеской и молодёжной. Поэтому в 2016-м принял приглашение уже от взрослой команды Марокко. И сейчас в ней важный игрок основы.

Закария Абухляль

Он отыграл на ЧМ-2022 в общей сложности 45 минут, выйдя на замену в двух матчах. Абухляль родился в Нидерландах в семье ливийца и марокканки. Воспитывался в местных клубах, в том числе в ПСВ. И даже играл за юношеские сборные Нидерландов вплоть до 20 лет. Но потом поступило предложение от Марокко, и футболист не отказался от такого варианта.

Валид Хеддира

24-летний нападающий «Бари» и вовсе родился в Италии, но в семье марокканцев. Он объездил разные клубы родной страны, в том числе из низших дивизионов, и в этом сезоне стал много забивать в Серии Б. Это привлекло внимание тренерского штаба. Хеддира поучаствовал в товарищеских матчах перед ЧМ, а потом попал в основной список. И вышел на замену в игре с Испанией — это его первый официальный матч за команду.

Дмитрий Зимин, Анатолий Романов

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Марокко
0:0
По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
Испания
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1
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Венгрия
Венгрия
3
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Бразилия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
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