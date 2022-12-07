«Нет Криштиану — нет проблем». Что пишут СМИ о победе Португалии без главной звезды

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Goal Point: «Эта ночь принадлежала Гонсалу Рамушу».

Журналист португальского издания Goal Point Педру Тудела отмечает не столько выход сборной Португалии в четвертьфинал, сколько то, каким образом он был достигнут. «Перед матчем все вращалось вокруг отсутствия Кришитану Роналду на поле, но в стартовом составе при этом не было также Жоау Канселу и Рубена Невеша. Тем не менее результат доказал правильность выбора Фернанду Сантуша», — написал Тудела.

Что касается звания лучшего игрока матча, то у автора Goal Point просто не было вариантов: «Ночь принадлежала Гонсалу Рамушу. Дебют на чемпионате мира в стартовом составе — и сразу же хет-трик, причем первый на этом турнире!».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Goal.com: «Роналду не провел ни одного хорошего матча в Катаре».

Корреспондент Goal.com Рикарду Лукаш поддерживает решение Фернанду Сантуша оставить главную звезду сборной Португалии на скамейке запасных. «Очевидно, что у Роналду есть некие разногласия с тренером. Но Криштиану не провел ни одного хорошего матча на этом турнире, за исключением первой игры против Ганы, когда забил с пенальти. Всем, кто критиковал Сантуша за это решение до начала матча, тренер ответил результатом», — заявил Лукаш.

Кроме того, на сайте появилась отдельная статья про автора хет-трика с заголовком: «Кто такой Гонсалу Рамуш, который оставил Роналду в запасе». Ее автор, Тауан Амброзиу, характеризует Рамуша как нападающего, хорошо известного в Португалии: «Гонсалу является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, но благодаря хет-трику его теперь знают и за пределами страны».

Globo: «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков».

Отсутствие Криштиану Роналду в основе сказалось не только на игре сборной Португалии. «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков, пришедших на стадион “Лусаил”. Индийцы, аргентинцы, бразильцы, португальцы, швейцарцы, филиппинцы и огромное количество людей других национальностей пришли, чтобы увидеть звезду», — заявил журналист Даниэль Мундин.

В статье рассказывается о двух конкретных семьях из Индии, которые приехали на игру ради того, чтобы увидеть Роналду. Члены одной из семей были одеты в футболки Криштиану. «Они не могли поверить, что увидели своего кумира, пусть и не с первых минут», — отметил Мундин.

Вторая семья красовалась перед камерами журналистов с плакатом, посвященным Роналду: «Мы приехали, чтобы увидеть тебя». Слово see было заменено на siuuu — отсылка к фирменному празднованию Криштиану.

CNN: «Нет Роналду — нет проблем».

Сайт американского телеканала CNN считает, что разгромная победа сборной Португалии стала возможна во многом благодаря тому, что Криштиану остался в запасе. «Нет Роналду — нет проблем, — написал автор Бен Черч. — Без своей главной звезды португальцы продемонстрировали динамичную игру, были более энергичны. Возглавил атаку 21-летний Гонсалу Рамуш — юноша, которому было всего два года, когда Роналду дебютировал за сборную Португалии».

По мнению Черча, столь уверенная победа португальцев и яркое выступление Рамуша ставят под вопрос появление Роналду в основе на матч четвертьфинала против Марокко. «Выход Криштиану на замену вызвал бурю эмоций на трибунах, но матч со Швейцарией запомнится в первую очередь рождением новой звезды в сборной Португалии — Гонсалу Рамуша».