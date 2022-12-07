«Нет Криштиану — нет проблем». Что пишут СМИ о победе Португалии без главной звезды
Теперь Гонсалу Рамуша знают не только на родине.
Теперь Гонсалу Рамуша знают не только на родине.
Журналист португальского издания Goal Point Педру Тудела отмечает не столько выход сборной Португалии в четвертьфинал, сколько то, каким образом он был достигнут. «Перед матчем все вращалось вокруг отсутствия Кришитану Роналду на поле, но в стартовом составе при этом не было также Жоау Канселу и Рубена Невеша. Тем не менее результат доказал правильность выбора Фернанду Сантуша», — написал Тудела.
Что касается звания лучшего игрока матча, то у автора Goal Point просто не было вариантов: «Ночь принадлежала Гонсалу Рамушу. Дебют на чемпионате мира в стартовом составе — и сразу же хет-трик, причем первый на этом турнире!».
Корреспондент Goal.com Рикарду Лукаш поддерживает решение Фернанду Сантуша оставить главную звезду сборной Португалии на скамейке запасных. «Очевидно, что у Роналду есть некие разногласия с тренером. Но Криштиану не провел ни одного хорошего матча на этом турнире, за исключением первой игры против Ганы, когда забил с пенальти. Всем, кто критиковал Сантуша за это решение до начала матча, тренер ответил результатом», — заявил Лукаш.
Кроме того, на сайте появилась отдельная статья про автора хет-трика с заголовком: «Кто такой Гонсалу Рамуш, который оставил Роналду в запасе». Ее автор, Тауан Амброзиу, характеризует Рамуша как нападающего, хорошо известного в Португалии: «Гонсалу является лучшим бомбардиром чемпионата Португалии, но благодаря хет-трику его теперь знают и за пределами страны».
Отсутствие Криштиану Роналду в основе сказалось не только на игре сборной Португалии. «Роналду расстроил 83 тысячи болельщиков, пришедших на стадион “Лусаил”. Индийцы, аргентинцы, бразильцы, португальцы, швейцарцы, филиппинцы и огромное количество людей других национальностей пришли, чтобы увидеть звезду», — заявил журналист Даниэль Мундин.
В статье рассказывается о двух конкретных семьях из Индии, которые приехали на игру ради того, чтобы увидеть Роналду. Члены одной из семей были одеты в футболки Криштиану. «Они не могли поверить, что увидели своего кумира, пусть и не с первых минут», — отметил Мундин.
Вторая семья красовалась перед камерами журналистов с плакатом, посвященным Роналду: «Мы приехали, чтобы увидеть тебя». Слово see было заменено на siuuu — отсылка к фирменному празднованию Криштиану.
Сайт американского телеканала CNN считает, что разгромная победа сборной Португалии стала возможна во многом благодаря тому, что Криштиану остался в запасе. «Нет Роналду — нет проблем, — написал автор Бен Черч. — Без своей главной звезды португальцы продемонстрировали динамичную игру, были более энергичны. Возглавил атаку 21-летний Гонсалу Рамуш — юноша, которому было всего два года, когда Роналду дебютировал за сборную Португалии».
По мнению Черча, столь уверенная победа португальцев и яркое выступление Рамуша ставят под вопрос появление Роналду в основе на матч четвертьфинала против Марокко. «Выход Криштиану на замену вызвал бурю эмоций на трибунах, но матч со Швейцарией запомнится в первую очередь рождением новой звезды в сборной Португалии — Гонсалу Рамуша».
Николай Егорычев