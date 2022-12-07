Стадия ⅛ финала на ЧМ-2022 стала самой результативной в истории турнира

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В восьми матчах первого раунда плей-офф было забито 28 мячей — это рекорд стадии ⅛ финала с момента ее введения на чемпионатах мира в 1986 году (голы в сериях пенальти не включены). Самым богатым на взятия ворот в ⅛ финала ЧМ-2022 оказался матч Португалия — Швейцария (6:1), в котором было забито 7 мячей.

Также среднюю результативность по турниру (2,64 гола за игру) превысили матчи Нидерланды — США (3:1), Аргентина — Австралия (2:1), Бразилия — Республика Корея (4:1), Англия — Сенегал (3:0) и Франция — Польша (3:1). Кроме того, в рамках ⅛ финала состоялись встречи Хорватии и Японии (1:1, 3:1 пен.), а также Марокко и Испании (0:0, 3:0 пен.).