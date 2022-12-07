Стала известна причина отказа Роналду от перехода в саудовский клуб

По информации источника, 37-летний нападающий не соглашается на переход в «Аль-Наср», потому что ждет предложения от клуба из Лиги чемпионов. Отмечается, что финансовая сторона контракта не играет главную роль для Роналду, и он желает остаться в Европе.

Ранее Роналду опроверг слухи о том, что с 1 января он переходит в «Аль-Наср». На соответствующий вопрос журналистов футболист ответил, что это неправда.

5 декабря появилась информация, что Роналду пополнит состав «Аль-Наср» 1 января 2023 года. Соглашение будет рассчитано на два с половиной года. В клубе нападающему пообещали зарплату в размере 200 миллионов евро за сезон.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» официально объявил о расторжении соглашения с Роналду по взаимному соглашению сторон. Перед этим футболист обвинил клуб в предательстве и заявил, что не уважает главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага.