Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация

Не уступили никому из элиты и пропустили меньше всех на турнире (вместе с Тунисом).

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16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

На ЧМ-2022 марокканцы в четырёх матчах не потерпели ни одного поражения и пропустили лишь один мяч. При этом на групповой стадии они обыграли вторую команду рейтинга ФИФА и способствовали её вылету (2:0 с Бельгией), а в первой стадии плей-офф высадили из турнира седьмую сборную рейтинга (0:0 в основное время и 3:0 в серии пенальти с Испанией).

Если вы пребываете в шоке, то просто не следили за Марокко до турнира в Катаре. Перед ним у неё была пятиматчевая серия без поражений, которая в том числе включила в себя победу над Чили (2:0) и ничью с Парагваем (0:0). Таким образом, с учётом матчей ЧМ-2022 Марокко не проигрывает уже девять игр, имея впечатляющую разность мячей 13−2 (без учета серии пенальти с Испанией).

В чём же основные причины прорыва Марокко? Давайте сделаем акцент на самом важном.

Реграги навёл полный порядок при обороне. Ключевые роли играют защитники «ПСЖ» и «Баварии»

Двумя фактами можно доказать, что причина малого количества пропущенных мячей Марокко в первую очередь в организации, а лишь во вторую — в доле везения.

  • По допущенным ударам (8,3 за матч) команда — восьмая на турнире.
  • Малое количество ожидаемых голов по модели Майкла Кэйли у сдержанных соперников — Хорватии (0,7 xG), Бельгии (0,9 xG) и Испании (0,5 xG).

Майкл Кэйли — один из первых аналитиков, который стал прогнозировать футбольные матчи, опираясь на xG-статистику.

При разрушении чужих замыслов главный тренер Марокко Валид Реграги использует схему 4−5−1, а команда располагается преимущественно между центральной линией поля и собственной штрафной площадкой. Она готова обороняться и быстро контратаковать: по владению мячом хуже Марокко (32,7%) только уже вылетевшая Коста-Рика (30,2%).

Источник: Чемпионат.com

В обороне у Марокко отрабатывают все — глубоко садятся центрфорвард, а ещё фланговые атакующие футболисты. Если случаются индивидуальные промахи, то за счёт компактности удаётся их компенсировать. Интересно, что в пятёрку лучших по успешным отборах входят Зиеш (1,8 за матч) и Буфаль (1,5). По своей сущности оба являются крайними нападающими, что без мяча не мешает пахать сзади. Лучшими по количеству успешных отборов оба являются именно из-за увлечённости разрушением чужих замыслов, ведь качество отборов скромное и у Зиеша (46%), и у Буфаля (46%).

Без достойной плотности сзади у Марокко не было бы четвертьфинала ЧМ-2022. Показательно, что у основного опорника Амрабата посредственное качество единоборств в обороне (41%) и средняя эффективность отборов (54%). Но даже с таким опорником команда наравне с Тунисом пропустила меньше всех на турнире — лишь один мяч! Вот что делает отточенность командных действий.

На флангах обороны у Марокко действуют главные оборонительные звёзды — защитник «Баварии» Мазрауи и защитник «ПСЖ» Хакими. Оба — лучшие в своей сборной по количеству успешных отборов (по 4,3 за матч) и удачных единоборств в обороне (по 7 за игру). При этом у Мазрауи впечатляющее качество отборов и единоборств (85% и 77% соответственно), а у Хакими просто очень хорошее (65% и 63%). Когда есть такие защитники, действовать с пятью сзади острой необходимости и нет — отработают за себя и того отсутствующего в схеме парня, позволяя тем самым иметь дополнительного атакующего игрока в схеме.

Лидер атаки — игрок «Челси» Зиеш. Но и его партнёры умеют созидать

При атаке Марокко переключается на 4−3−3.

Источник: Чемпионат.com

Лидер впереди — Зиеш. В активе сборной четыре гола, а он единственный, у кого два результативных действия — гол и пас. А ещё он лучший по ключевым передачам (1,7) и ударам (2). Но выделять только его неправильно. Прелесть команды в том, что решать впереди способны и другие футболисты. Те же защитники «Баварии» и «ПСЖ» здорово подключаются к атакам, а у Хакими уже есть голевой пас. Но сейчас заострить внимание больше хочется даже не на них, а на опорнике Амрабате.

Вы же не забыли про посредственное качество Амрабата при отборах и единоборствах? 26-летний полузащитник очень важен для сборной, так как отлично распоряжается мячом даже под прессингом — точность передач составляет 89%. Такой исполнитель жизненно необходимо, когда команда большое внимание уделяет быстрым переходам из обороны в атаку. Точнее в сборной пасует лишь центральный защитник Агер, но, во-первых, разница чисто символическая (у защитника 90% точности), во-вторых, опорник чаще играет вперёд и даже создал уже два острых момента у чужих ворот своими передачами.

Сила Марокко — в единстве

Сила Марокко в сплоченности и единстве. Благодаря им раскрываются сильные качества отдельных личностей и уходят глубоко в тень недостатки, что проявляется как в обороне, так и в атаке.

Без единства всё могло в любой момент полететь в пропасть. А что если бы Реграги не сумел убедить всех отрабатывать сзади? Тогда бы не удалось вписать в игру важного для атаки Амрабата, замаскировав его минусы. А если бы Зиеш проявил эгоизм и стал сачковать при обороне? Тоже был бы провал, ведь на того же Амрабата легла повышенная нагрузка. Но вместо этого они едины и все вместе работают на успех, желая как можно выше затащить сборную Марокко. Тем самым и притягивают удачу, что против той же Испании проявилось в двух ударах Сарабии в штангу.

Для такой сборной Марокко четвертьфинал не кажется пределом мечтаний. Они настолько сплочены и индивидуально сильны, что пока не дрогнули ни разу, в том числе играя с элитой.

Евгений Ломоносов

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По пенальти: 3:0Основное время: 0:0 (0:0)
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Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
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1
ФРГ
ФРГ
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