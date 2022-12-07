Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация

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На ЧМ-2022 марокканцы в четырёх матчах не потерпели ни одного поражения и пропустили лишь один мяч. При этом на групповой стадии они обыграли вторую команду рейтинга ФИФА и способствовали её вылету (2:0 с Бельгией), а в первой стадии плей-офф высадили из турнира седьмую сборную рейтинга (0:0 в основное время и 3:0 в серии пенальти с Испанией).

Если вы пребываете в шоке, то просто не следили за Марокко до турнира в Катаре. Перед ним у неё была пятиматчевая серия без поражений, которая в том числе включила в себя победу над Чили (2:0) и ничью с Парагваем (0:0). Таким образом, с учётом матчей ЧМ-2022 Марокко не проигрывает уже девять игр, имея впечатляющую разность мячей 13−2 (без учета серии пенальти с Испанией).

В чём же основные причины прорыва Марокко? Давайте сделаем акцент на самом важном.

Реграги навёл полный порядок при обороне. Ключевые роли играют защитники «ПСЖ» и «Баварии»

Двумя фактами можно доказать, что причина малого количества пропущенных мячей Марокко в первую очередь в организации, а лишь во вторую — в доле везения.

По допущенным ударам (8,3 за матч) команда — восьмая на турнире.

Малое количество ожидаемых голов по модели Майкла Кэйли у сдержанных соперников — Хорватии (0,7 xG), Бельгии (0,9 xG) и Испании (0,5 xG).

Майкл Кэйли — один из первых аналитиков, который стал прогнозировать футбольные матчи, опираясь на xG-статистику.

При разрушении чужих замыслов главный тренер Марокко Валид Реграги использует схему 4−5−1, а команда располагается преимущественно между центральной линией поля и собственной штрафной площадкой. Она готова обороняться и быстро контратаковать: по владению мячом хуже Марокко (32,7%) только уже вылетевшая Коста-Рика (30,2%).

В обороне у Марокко отрабатывают все — глубоко садятся центрфорвард, а ещё фланговые атакующие футболисты. Если случаются индивидуальные промахи, то за счёт компактности удаётся их компенсировать. Интересно, что в пятёрку лучших по успешным отборах входят Зиеш (1,8 за матч) и Буфаль (1,5). По своей сущности оба являются крайними нападающими, что без мяча не мешает пахать сзади. Лучшими по количеству успешных отборов оба являются именно из-за увлечённости разрушением чужих замыслов, ведь качество отборов скромное и у Зиеша (46%), и у Буфаля (46%).

Без достойной плотности сзади у Марокко не было бы четвертьфинала ЧМ-2022. Показательно, что у основного опорника Амрабата посредственное качество единоборств в обороне (41%) и средняя эффективность отборов (54%). Но даже с таким опорником команда наравне с Тунисом пропустила меньше всех на турнире — лишь один мяч! Вот что делает отточенность командных действий.

На флангах обороны у Марокко действуют главные оборонительные звёзды — защитник «Баварии» Мазрауи и защитник «ПСЖ» Хакими. Оба — лучшие в своей сборной по количеству успешных отборов (по 4,3 за матч) и удачных единоборств в обороне (по 7 за игру). При этом у Мазрауи впечатляющее качество отборов и единоборств (85% и 77% соответственно), а у Хакими просто очень хорошее (65% и 63%). Когда есть такие защитники, действовать с пятью сзади острой необходимости и нет — отработают за себя и того отсутствующего в схеме парня, позволяя тем самым иметь дополнительного атакующего игрока в схеме.

Лидер атаки — игрок «Челси» Зиеш. Но и его партнёры умеют созидать

При атаке Марокко переключается на 4−3−3.

Лидер впереди — Зиеш. В активе сборной четыре гола, а он единственный, у кого два результативных действия — гол и пас. А ещё он лучший по ключевым передачам (1,7) и ударам (2). Но выделять только его неправильно. Прелесть команды в том, что решать впереди способны и другие футболисты. Те же защитники «Баварии» и «ПСЖ» здорово подключаются к атакам, а у Хакими уже есть голевой пас. Но сейчас заострить внимание больше хочется даже не на них, а на опорнике Амрабате.

Вы же не забыли про посредственное качество Амрабата при отборах и единоборствах? 26-летний полузащитник очень важен для сборной, так как отлично распоряжается мячом даже под прессингом — точность передач составляет 89%. Такой исполнитель жизненно необходимо, когда команда большое внимание уделяет быстрым переходам из обороны в атаку. Точнее в сборной пасует лишь центральный защитник Агер, но, во-первых, разница чисто символическая (у защитника 90% точности), во-вторых, опорник чаще играет вперёд и даже создал уже два острых момента у чужих ворот своими передачами.

Сила Марокко — в единстве

Сила Марокко в сплоченности и единстве. Благодаря им раскрываются сильные качества отдельных личностей и уходят глубоко в тень недостатки, что проявляется как в обороне, так и в атаке.

Без единства всё могло в любой момент полететь в пропасть. А что если бы Реграги не сумел убедить всех отрабатывать сзади? Тогда бы не удалось вписать в игру важного для атаки Амрабата, замаскировав его минусы. А если бы Зиеш проявил эгоизм и стал сачковать при обороне? Тоже был бы провал, ведь на того же Амрабата легла повышенная нагрузка. Но вместо этого они едины и все вместе работают на успех, желая как можно выше затащить сборную Марокко. Тем самым и притягивают удачу, что против той же Испании проявилось в двух ударах Сарабии в штангу.

Для такой сборной Марокко четвертьфинал не кажется пределом мечтаний. Они настолько сплочены и индивидуально сильны, что пока не дрогнули ни разу, в том числе играя с элитой.