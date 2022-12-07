Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии по футболу

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«Сегодня перевернулась страница. Спасибо вам за вашу любовь, спасибо вам за вашу поддержку, спасибо вам за все это счастье, которым мы делились с 2008 года. Я решил положить конец своей международной карьере», — написал Азар.

Сборная Бельгии на чемпионате мира в Катаре не сумела выйти в плей-офф, заняв третье место в группе F. Бельгийцы победили сборную Канады (1:0), сыграли вничью с хорватами (0:0) и проиграли команде Марокко (0:2). 31-летний Азар был капитаном команды. На прошлом чемпионате мира, который проходил в 2018 году в России, полузащитник вместе с национальной командой стал бронзовым призером турнира. Всего за сборную Бельгии Азар провел 126 матчей, забив 33 гола и отдав 36 результативных передач.