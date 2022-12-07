Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории

Ранее Инфантино заявлял, что чемпионат мира 2018 года в России стал лучшим и самым красивым за все время. Согласно опубликованному ФИФА релизу, 48 встреч группового этапа чемпионата мира в Катаре посетили более 2 миллиона 45 тысяч болельщиков, тогда как на чемпионате мира 2018 года этот показатель составил 2,17 миллиона.

«Я действительно видел все матчи, и скажу очень просто и ясно: это был лучший групповой этап чемпионата мира по футболу. Так что это очень многообещающе для оставшейся его части. Матчи были отличного качества и на красивых стадионах. И публика была невероятная. Средняя посещаемость составила более 51 тысячи человек», — сказал Инфантино, которого цитирует официальный сайт ФИФА.

«Рекордные цифры на ТВ: у нас уже было более двух миллиардов зрителей, что действительно невероятно. Два с половиной миллиона человек на улицах Дохи и несколько сотен тысяч каждый день на стадионах, все вместе, болеющие за свои команды, фантастическая атмосфера, отличные голы, невероятное волнение и сюрпризы», — продолжил он.

Чемпионат мира в Катаре стал первым, на котором в плей-офф вышли представители каждой конфедерации футбола.