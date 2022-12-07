В Катаре начался демонтаж «Стадиона 974», принявшего 7 матчей ЧМ-2022
В районе Рас Абу Абуд недалеко от Дохи начались демонтажные работы на «Стадионе 974», принимавшем матчи чемпионата мира, сообщила репортер Вероника Брунати.
В районе Рас Абу Абуд недалеко от Дохи начались демонтажные работы на «Стадионе 974», принимавшем матчи чемпионата мира, сообщила репортер Вероника Брунати.
Арена известна тем, что построена из 974 контейнеров в память о промышленном прошлом этого участка набережной. Количество контейнеров совпадает с международным телефонным кодом Катара. Ожидается, что части разобранного стадиона будут переданы развивающимся странам.
Стадион принял 7 матчей ЧМ-2022. Последний из них — между Бразилией и Южной Кореей (4:1) — прошел 5 декабря.