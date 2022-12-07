Матч Нидерланды — Аргентина — третий самый частый в истории чемпионатов мира
9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.
9 декабря сборные Нидерландов и Аргентины сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ-2022.
Это будет шестая встреча между командами на чемпионатах мира. В предыдущих пяти были 2 победы нидерландцев (4:0 на ЧМ-1974, 2:1 на ЧМ-1998), 1 победа аргентинцев (3:1 в финале ЧМ-1978) и 2 ничьих (0:0 на ЧМ-2006, 0:0 на ЧМ-2014, где в послематчевой серии пенальти победила Аргентина).
Как сообщает Opta, в истории мундиалей было лишь 2 матча с более частой вывеской: Бразилия — Швеция и Аргентина — Германия (по 7 раз).