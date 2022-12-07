Marca: Роналду отказался тренироваться с запасными после матча со Швейцарией на ЧМ-2022

Сообщается, что главный тренер португальцев Фернанду Сантуш организовал тренировку для запасных на поле, в то время как футболисты, принимавшие участие во встрече, занимались в зале. Роналду не было среди игроков запаса, он остался с игроками основы. Отмечается, что Роналду не испытывает никакого дискомфорта и находится в идеальном физическом состоянии.



Сборная Португалии сыграет в матче ¼ финала ЧМ-2022 с командой Марокко. Встреча состоится в субботу, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Начало — в 18:00 мск.