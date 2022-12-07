Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!

Тео Эрнандес, Франция

Сборная Франции на этом чемпионате мира играет далеко не в том составе, как планировала изначально: Погба и Канте травмировались еще несколько месяцев назад, Бензема и Нкунку — прямо перед стартом турнира. В первом же матче в Катаре французский кошмар продолжился — уже на 9-й минуте пропустили от Австралии, мало того, в этом эпизоде порвал кресты основной защитник Люка Эрнандес. Дешаму пришлось проводить экстренную замену — на поле вышел брат Люки Тео. И это было самое удачное вынужденное решение на групповой стадии. Спустя 18 минут после выхода на замену Эрнандес-младший отдал голевой пас на Жиру и вообще поражал своей игрой.

В следующем матче с Данией Тео продолжил шоу и на пару с Мбаппе разнес правый фланг обороны скандинавов — ну и записал на свой счет еще один ассист. В ⅛ финала с Польшей французы снова сделали ставку на левый фланг и снова преуспели. Прямо сейчас Эрнандес — 7-й на ЧМ по числу пасов под удар и 11-й по созданным голевым моментам. И это с учетом того, что он пропустил матч третьего тура.

«То, что Тео делает на позиции левого защитника, не делает больше никто, — говорил до ЧМ технический директор “Милана” Паоло Мальдини. — Особенно это проявляется в умении забивать, отдавать голевые передачи и смещаться в центр. В какой-то степени он изменил представление о современном крайнем защитнике».

И это правда. Люка Эрнандес всегда считался более оборонительным защитником, Тео же делал ставку на атакующие скиллы. И на этом ЧМ Эрнандес-младший вносит огромный вклад в атакующий потенциал команды, плюс быстро нашел взаимопонимание с Мбаппе, которого надежно страхует при переходе в оборону. Даже удивительно, что Дешам не поверил в него сразу.

Софьян Амрабат, Марокко

Сборная Марокко, сенсационно выбившая Испанию в ⅛, за весь чемпионат мира пропустила лишь один мяч. И тот забила в свои ворота! Даже с пенальти в послематчевой серии испанцы не смогли распечатать ворота североафриканцев. Это что-то невероятное, особенно учитывая то, что лишь одна сборная в Катаре владела мячом меньше Марокко — Коста-Рика (средний процент владения команды Реграри — всего 32,7). Исходя из этого, логично было выделить вратаря или кого-то из защитников. Но и голкипер Буну, и «крайки» Хакими с Мазрауи уже давно играют в мощных европейских клубах.

Куда меньше говорят о другом важнейшем компоненте успеха Марокко — контроле центра поля при игре без мяча. И тут главная звезда — не атакующие Зиеш или Буфаль, а Софьян Амрабат, центральный полузащитник, отвечающий буквально за все.

С мячом Амрабат направляет атаки команды и задает ритм. Именно его длинные передачи — важный инструмент марокканцев для выхода из обороны. При игре в защите Софьян отвечает за перестроения и адаптацию под соперника. Не просто так он входит в десятку лучших игроков турнира по отборам и перехватам. Амрабат — современный полузащитник без слабых мест. И это уже оценили европейские топ-клубы — ходят слухи, что «Ливерпуль» уже составляет оффер, от которого «Фиорентине» будет сложно отказаться.

И еще одна деталь, за которую Амрабата обожают марокканские болельщики. Софьян родился в Нидерландах и был очень востребован на молодежном уровне. Наверняка доиграл бы и до вызова в первую сборную страны. Но, в отличие от других потомков мигрантов, с юного возраста решил защищать цвета исторической родины.

Энцо Фернандес, Аргентина

Еще перед стартом ЧМ главным козырем сборной Аргентины называли командный баланс. Месси все еще обладает исключительной ролью, но так было и раньше. А корни проблем «Альбиселесте» на крупных турнирах всегда уходили в недостаточный уровень организации игры, чтобы Лео не приходилось тащить команду в одиночку.

Как показал первый тур, проблема все еще актуальна. В матче с Саудовской Аравией Аргентина много владела мячом, но ничего не могла сделать против насыщенной обороны. Месси приходилось возвращаться за мячом чуть ли не на свою половину поля, а Паредес не успевал страховать опорную зону при контратаках. На 60-й минуте Скалони заменил экс-хавбека «Зенита» на молодого полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса — осенью он покорил своей игрой в Лиге чемпионов.

И Аргентине это помогло — Энцо начал связывать защиту и атаку команды, наладил вертикальное движение и рывками в штрафную предлагал команде дополнительные варианты в завершающей фазе. «Альбиселесте» не вытянули даже ничью, но главный тренер сделал выводы.

С тех пор Фернандес — твердый игрок основы, без которого уже невозможно представить команду. При желании можно даже оставить за скобками гол Энцо Мексике и ассист в игре с Польшей — он дает Аргентине куда больше. Фернандес — тот чернорабочий, который позволяет творить атакующей группе, но при этом и сам способен устроить красоту у чужих ворот. Неудивительно, что в прессе уже активно ходят слухи о возможном летнем трансфере Энцо в «Реал».

Дэви Классен, Нидерланды

В отличие от других претендентов на титул, «Оранжевые» пока не показывают ничего сверхъестественного. Олицетворение их подхода — матч ⅛ финала с США, когда Нидерланды просто отдали мяч андердогу и ждали свои моменты, чтобы наказать за ошибки. При командной ставке на холодную голову и трезвый расчет трудно выделить однозначного лидера. Да, есть регулирующий всю игру Френки Де Йонг, открытие этого ЧМ Коди Гакпо, разрывающий на правом фланге Дюмфрис. Но о Де Йонге и Дюмфрисе многие слышали уже давно, а вклад Гакпо в результаты Нидерландов не заметить невозможно — все же лучший бомбардир команды. Но здесь мы все же выделяем скрытых героев, потому обратим внимание на человека, который всегда остается в тени.

Это Дэви Классен. В свое время он считался одним из перспективных выпускников академии «Аякса», но на топ-уровень так и не вышел. В 2020-м 27-летний футболист вернулся в Амстердам — тут он тоже скорее на вторых ролях, но вносит существенный вклад в организацию игры. В нынешней сборной Дэви исполняет разные функции — может сыграть в паре с Де Йонгом в центре поля, а может исполнить гибридную «десятку» под нападающими.

Классен — обученный европейский хавбек с хорошей школой, но особенно он раскрывается в вертикальных атаках: за счет грамотного принятия решений и активной беговой работы Дэви обеспечивает динамику и быстрое продвижения мяча. Удивительно, но, подыгрывая партнерам из тени, Классен умудрился забить один гол и оформить два ассиста. Вместе с Гакпо он лидер команды по системе «гол плюс пас» в Катаре.

Йошко Гвардиол, Хорватия

Гвардиол — новое лицо в сборной Хорватии, если сравнивать этот состав с тем, что был на чемпионате мира в России. Однако несмотря на возраст (Йошко — 20 лет), защитник уже больше года играет в основе хорватской сборной и входит в топ-5 самых дорогих футболистов своей позиции на рынке (60 миллионов евро).

Златко Далич называет Гвардиола лучшим центральным защитником в мире. Пока это заявление выглядит как минимум преждевременным, но задатки у Йошко и правда невероятные. Не просто так летом РБ «Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» на 80 миллионов евро. По слухам, в следующем году подключится и «Реал», так что сумма может пробить и заоблачную сотню.

Главная фишка Гвардиола — он хорош во всех важных для игрока его позиции компонентах. У него отличная стартовая и дистанционная скорость, он уверенно чувствует себя в борьбе в штрафной и на «втором этаже». Да еще и мяч продвигает на топовом уровне — может исполнить как проникающий пас между линий, так и диагональ на противоположный фланг. По статусу Гвардиол уступает Модричу, Ковачичу, Брозовичу и Перишичу, но для сборной Хорватии он настоящая звезда здесь и сейчас.

Деклан Райс, Англия

Сборную Англии при Гарете Саутгейте принято ругать за скуку и осторожную манеру игры. Пока стереотип трещит по швам — на стадии плей-офф «Три льва» забили больше всех (9 голов). А после 3:0 с Сенегалом именно Англия и Португалия — самые результативные команды ЧМ-2022. Помимо того, что банда Саутгейта сделала серьезную заявку на победу в турнире, ее атака и правда кажется более живой и разнообразной, чем на прошлом Евро.

Но важно отметить и другой факт — англичане остаются все такой же сбалансированной и надежной командой. И в этом огромная заслуга опорника Деклана Райса. Он редко попадает в хайлайты, так как в основном страхует атакующую группу и сосредоточен на перехватах (8-е место на ЧМ) и отборах (14-е место).

При этом Деклан неплох и в атакующих фазах — он устойчив к прессингу и способен исполнять передачи на разные дистанции. Но в первую очередь его ценят за четкое проведение тренерских идей на поле и исполнение плана на игру.

Деклан определенно засиделся в «Вест Хэме» и давно бы ушел на повышение, если бы «молотки» не ломили неприличную сумму за трансфер. Но, судя по недавним словам футболиста о желании выигрывать большие трофеи, переход в топ-клуб не за горами.

Пепе, Португалия

Когда в 34 года Пепе покидал «Реал» и переходил в «Бешикташ», казалось, его карьера на финишной прямой. Но он до сих пор умудряется зажигать и в Лиге чемпионов, и на ЧМ. Правда, в основу сборной Пепе попал во многом случайно — из-за травмы Данилу Перейры на старте турнира в Катаре. Но, как и в случае с французом Эрнандесом, это сыграло команде только на руку.

Титанический опыт Пепе — козырь, на который и так все закладывались. Но мало кто мог предположить, что в свои годы он находится в такой роскошной форме. Просто посмотрите, как он завис в воздухе в эпизоде с голом в ворота Швейцарии. Не хуже Криштиану Роналду! Сочетание опыта и невероятных для его возраста физических данных позволяет Пепе оставаться востребованным на самом высоком уровне. Более того — забивать в ⅛. Ко всему прочему, он полезен и в продвижении мяча, притом в последних матчах регулярно отдавал передачи сразу на группу нападающих.

Фернанду Сантуш говорил про Пепе, что это человек, который всегда готов ко всему. Роналду же и вовсе назвал его лучшим игроком Евро-2016. Прошло шесть лет, и Пепе по-прежнему на коне. А неадекватное поведение на поле, похоже, осталось в прошлом.

Лукас Пакета, Бразилия

В калейдоскопе бразильских звезд-технарей порой трудно отыскать не такой яркий, но роскошный алмаз — все же на первый план выходят финты и голы, которые «Селесау» поставили на конвейер. Но Лукас Пакета заслуживает пристального внимания.

Болельщики «Ливерпуля» могут удивиться, почему Тите игнорирует Фабиньо, одного из лучших центральных полузащитников АПЛ. Ответ простой — в паре с Каземиро тренеру нужен универсальный солдат, который будет помогать на каждой стадии игры. И под эту роль Пакета подходит идеально. Номинально он занимает позицию в центре поля с Каземиро, но по своей сути Лукас — атакующий игрок, главные козыри которого — техника и умение сработать тонко.

Но все же максимальную пользу Бразилии Пакета приносит за счет сочетания элегантности с мячом в ногах и звериного объема беговой работы. Например, при выходе из обороны он помогает проходить стартовую волну прессинга, так как может качнуть накрывающего один в один, а также тонко сыграть за счет передачи.

В завершающей фазе Пакета тоже очень активен — набегает из глубины и участвует в комбинациях. А порой и вовсе выходит на ударную позицию на острие, как было с голом Корее в ⅛ финала. Без мяча Лукас максимально дисциплинирован — возвращается в оборону и организовывает прессинг. Во многом благодаря связывающему игру Пакета Бразилия не заметила отсутствия Неймара после его травмы в игре с Сербией.

Сам Лукас не смог зарекомендовать себя в «Милане», зато раскрылся в «Лионе» и сейчас является одним из лидеров «Вест Хэма». Правда, после такого турнира наверняка окажется в более статусной команде.