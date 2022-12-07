Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
20:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022. Последите за ними в четвертьфинале!

«СЭ» выбрал футболистов, которые стали скрытыми лидерами лучших команд в Катаре.

Наверх

Тео Эрнандес, Франция

Источник: Reuters

Сборная Франции на этом чемпионате мира играет далеко не в том составе, как планировала изначально: Погба и Канте травмировались еще несколько месяцев назад, Бензема и Нкунку — прямо перед стартом турнира. В первом же матче в Катаре французский кошмар продолжился — уже на 9-й минуте пропустили от Австралии, мало того, в этом эпизоде порвал кресты основной защитник Люка Эрнандес. Дешаму пришлось проводить экстренную замену — на поле вышел брат Люки Тео. И это было самое удачное вынужденное решение на групповой стадии. Спустя 18 минут после выхода на замену Эрнандес-младший отдал голевой пас на Жиру и вообще поражал своей игрой.

В следующем матче с Данией Тео продолжил шоу и на пару с Мбаппе разнес правый фланг обороны скандинавов — ну и записал на свой счет еще один ассист. В ⅛ финала с Польшей французы снова сделали ставку на левый фланг и снова преуспели. Прямо сейчас Эрнандес — 7-й на ЧМ по числу пасов под удар и 11-й по созданным голевым моментам. И это с учетом того, что он пропустил матч третьего тура.

«То, что Тео делает на позиции левого защитника, не делает больше никто, — говорил до ЧМ технический директор “Милана” Паоло Мальдини. — Особенно это проявляется в умении забивать, отдавать голевые передачи и смещаться в центр. В какой-то степени он изменил представление о современном крайнем защитнике».

И это правда. Люка Эрнандес всегда считался более оборонительным защитником, Тео же делал ставку на атакующие скиллы. И на этом ЧМ Эрнандес-младший вносит огромный вклад в атакующий потенциал команды, плюс быстро нашел взаимопонимание с Мбаппе, которого надежно страхует при переходе в оборону. Даже удивительно, что Дешам не поверил в него сразу.

Софьян Амрабат, Марокко

Источник: AFP 2022

Сборная Марокко, сенсационно выбившая Испанию в ⅛, за весь чемпионат мира пропустила лишь один мяч. И тот забила в свои ворота! Даже с пенальти в послематчевой серии испанцы не смогли распечатать ворота североафриканцев. Это что-то невероятное, особенно учитывая то, что лишь одна сборная в Катаре владела мячом меньше Марокко — Коста-Рика (средний процент владения команды Реграри — всего 32,7). Исходя из этого, логично было выделить вратаря или кого-то из защитников. Но и голкипер Буну, и «крайки» Хакими с Мазрауи уже давно играют в мощных европейских клубах.

Куда меньше говорят о другом важнейшем компоненте успеха Марокко — контроле центра поля при игре без мяча. И тут главная звезда — не атакующие Зиеш или Буфаль, а Софьян Амрабат, центральный полузащитник, отвечающий буквально за все.

С мячом Амрабат направляет атаки команды и задает ритм. Именно его длинные передачи — важный инструмент марокканцев для выхода из обороны. При игре в защите Софьян отвечает за перестроения и адаптацию под соперника. Не просто так он входит в десятку лучших игроков турнира по отборам и перехватам. Амрабат — современный полузащитник без слабых мест. И это уже оценили европейские топ-клубы — ходят слухи, что «Ливерпуль» уже составляет оффер, от которого «Фиорентине» будет сложно отказаться.

И еще одна деталь, за которую Амрабата обожают марокканские болельщики. Софьян родился в Нидерландах и был очень востребован на молодежном уровне. Наверняка доиграл бы и до вызова в первую сборную страны. Но, в отличие от других потомков мигрантов, с юного возраста решил защищать цвета исторической родины.

Энцо Фернандес, Аргентина

Источник: Reuters

Еще перед стартом ЧМ главным козырем сборной Аргентины называли командный баланс. Месси все еще обладает исключительной ролью, но так было и раньше. А корни проблем «Альбиселесте» на крупных турнирах всегда уходили в недостаточный уровень организации игры, чтобы Лео не приходилось тащить команду в одиночку.

Как показал первый тур, проблема все еще актуальна. В матче с Саудовской Аравией Аргентина много владела мячом, но ничего не могла сделать против насыщенной обороны. Месси приходилось возвращаться за мячом чуть ли не на свою половину поля, а Паредес не успевал страховать опорную зону при контратаках. На 60-й минуте Скалони заменил экс-хавбека «Зенита» на молодого полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса — осенью он покорил своей игрой в Лиге чемпионов.

И Аргентине это помогло — Энцо начал связывать защиту и атаку команды, наладил вертикальное движение и рывками в штрафную предлагал команде дополнительные варианты в завершающей фазе. «Альбиселесте» не вытянули даже ничью, но главный тренер сделал выводы.

С тех пор Фернандес — твердый игрок основы, без которого уже невозможно представить команду. При желании можно даже оставить за скобками гол Энцо Мексике и ассист в игре с Польшей — он дает Аргентине куда больше. Фернандес — тот чернорабочий, который позволяет творить атакующей группе, но при этом и сам способен устроить красоту у чужих ворот. Неудивительно, что в прессе уже активно ходят слухи о возможном летнем трансфере Энцо в «Реал».

Дэви Классен, Нидерланды

Источник: AFP 2022

В отличие от других претендентов на титул, «Оранжевые» пока не показывают ничего сверхъестественного. Олицетворение их подхода — матч ⅛ финала с США, когда Нидерланды просто отдали мяч андердогу и ждали свои моменты, чтобы наказать за ошибки. При командной ставке на холодную голову и трезвый расчет трудно выделить однозначного лидера. Да, есть регулирующий всю игру Френки Де Йонг, открытие этого ЧМ Коди Гакпо, разрывающий на правом фланге Дюмфрис. Но о Де Йонге и Дюмфрисе многие слышали уже давно, а вклад Гакпо в результаты Нидерландов не заметить невозможно — все же лучший бомбардир команды. Но здесь мы все же выделяем скрытых героев, потому обратим внимание на человека, который всегда остается в тени.

Это Дэви Классен. В свое время он считался одним из перспективных выпускников академии «Аякса», но на топ-уровень так и не вышел. В 2020-м 27-летний футболист вернулся в Амстердам — тут он тоже скорее на вторых ролях, но вносит существенный вклад в организацию игры. В нынешней сборной Дэви исполняет разные функции — может сыграть в паре с Де Йонгом в центре поля, а может исполнить гибридную «десятку» под нападающими.

Классен — обученный европейский хавбек с хорошей школой, но особенно он раскрывается в вертикальных атаках: за счет грамотного принятия решений и активной беговой работы Дэви обеспечивает динамику и быстрое продвижения мяча. Удивительно, но, подыгрывая партнерам из тени, Классен умудрился забить один гол и оформить два ассиста. Вместе с Гакпо он лидер команды по системе «гол плюс пас» в Катаре.

Йошко Гвардиол, Хорватия

Источник: Reuters

Гвардиол — новое лицо в сборной Хорватии, если сравнивать этот состав с тем, что был на чемпионате мира в России. Однако несмотря на возраст (Йошко — 20 лет), защитник уже больше года играет в основе хорватской сборной и входит в топ-5 самых дорогих футболистов своей позиции на рынке (60 миллионов евро).

Златко Далич называет Гвардиола лучшим центральным защитником в мире. Пока это заявление выглядит как минимум преждевременным, но задатки у Йошко и правда невероятные. Не просто так летом РБ «Лейпциг» отклонил предложение «Манчестер Сити» на 80 миллионов евро. По слухам, в следующем году подключится и «Реал», так что сумма может пробить и заоблачную сотню.

Главная фишка Гвардиола — он хорош во всех важных для игрока его позиции компонентах. У него отличная стартовая и дистанционная скорость, он уверенно чувствует себя в борьбе в штрафной и на «втором этаже». Да еще и мяч продвигает на топовом уровне — может исполнить как проникающий пас между линий, так и диагональ на противоположный фланг. По статусу Гвардиол уступает Модричу, Ковачичу, Брозовичу и Перишичу, но для сборной Хорватии он настоящая звезда здесь и сейчас.

Деклан Райс, Англия

Источник: Reuters

Сборную Англии при Гарете Саутгейте принято ругать за скуку и осторожную манеру игры. Пока стереотип трещит по швам — на стадии плей-офф «Три льва» забили больше всех (9 голов). А после 3:0 с Сенегалом именно Англия и Португалия — самые результативные команды ЧМ-2022. Помимо того, что банда Саутгейта сделала серьезную заявку на победу в турнире, ее атака и правда кажется более живой и разнообразной, чем на прошлом Евро.

Но важно отметить и другой факт — англичане остаются все такой же сбалансированной и надежной командой. И в этом огромная заслуга опорника Деклана Райса. Он редко попадает в хайлайты, так как в основном страхует атакующую группу и сосредоточен на перехватах (8-е место на ЧМ) и отборах (14-е место).

При этом Деклан неплох и в атакующих фазах — он устойчив к прессингу и способен исполнять передачи на разные дистанции. Но в первую очередь его ценят за четкое проведение тренерских идей на поле и исполнение плана на игру.

Деклан определенно засиделся в «Вест Хэме» и давно бы ушел на повышение, если бы «молотки» не ломили неприличную сумму за трансфер. Но, судя по недавним словам футболиста о желании выигрывать большие трофеи, переход в топ-клуб не за горами.

Пепе, Португалия

Источник: Reuters

Когда в 34 года Пепе покидал «Реал» и переходил в «Бешикташ», казалось, его карьера на финишной прямой. Но он до сих пор умудряется зажигать и в Лиге чемпионов, и на ЧМ. Правда, в основу сборной Пепе попал во многом случайно — из-за травмы Данилу Перейры на старте турнира в Катаре. Но, как и в случае с французом Эрнандесом, это сыграло команде только на руку.

Титанический опыт Пепе — козырь, на который и так все закладывались. Но мало кто мог предположить, что в свои годы он находится в такой роскошной форме. Просто посмотрите, как он завис в воздухе в эпизоде с голом в ворота Швейцарии. Не хуже Криштиану Роналду! Сочетание опыта и невероятных для его возраста физических данных позволяет Пепе оставаться востребованным на самом высоком уровне. Более того — забивать в ⅛. Ко всему прочему, он полезен и в продвижении мяча, притом в последних матчах регулярно отдавал передачи сразу на группу нападающих.

Фернанду Сантуш говорил про Пепе, что это человек, который всегда готов ко всему. Роналду же и вовсе назвал его лучшим игроком Евро-2016. Прошло шесть лет, и Пепе по-прежнему на коне. А неадекватное поведение на поле, похоже, осталось в прошлом.

Лукас Пакета, Бразилия

Источник: Reuters

В калейдоскопе бразильских звезд-технарей порой трудно отыскать не такой яркий, но роскошный алмаз — все же на первый план выходят финты и голы, которые «Селесау» поставили на конвейер. Но Лукас Пакета заслуживает пристального внимания.

Болельщики «Ливерпуля» могут удивиться, почему Тите игнорирует Фабиньо, одного из лучших центральных полузащитников АПЛ. Ответ простой — в паре с Каземиро тренеру нужен универсальный солдат, который будет помогать на каждой стадии игры. И под эту роль Пакета подходит идеально. Номинально он занимает позицию в центре поля с Каземиро, но по своей сути Лукас — атакующий игрок, главные козыри которого — техника и умение сработать тонко.

Но все же максимальную пользу Бразилии Пакета приносит за счет сочетания элегантности с мячом в ногах и звериного объема беговой работы. Например, при выходе из обороны он помогает проходить стартовую волну прессинга, так как может качнуть накрывающего один в один, а также тонко сыграть за счет передачи.

В завершающей фазе Пакета тоже очень активен — набегает из глубины и участвует в комбинациях. А порой и вовсе выходит на ударную позицию на острие, как было с голом Корее в ⅛ финала. Без мяча Лукас максимально дисциплинирован — возвращается в оборону и организовывает прессинг. Во многом благодаря связывающему игру Пакета Бразилия не заметила отсутствия Неймара после его травмы в игре с Сербией.

Сам Лукас не смог зарекомендовать себя в «Милане», зато раскрылся в «Лионе» и сейчас является одним из лидеров «Вест Хэма». Правда, после такого турнира наверняка окажется в более статусной команде.

Марк Бессонов

Главные темы
В Германии злорадствуют над вылетом сборной Испании с ЧМ
Пакета, Пепе и еще 6 теневых героев ЧМ-2022
Почему успех Марокко на ЧМ-2022 на самом деле не сенсация
«Нет Криштиану – нет проблем». Что пишут СМИ о победе Португалии
«Зенит» показал, как Ловрен готовится к четвертьфиналу ЧМ-2022 в сборной Хорватии
Матч Нидерланды — Аргентина — третий самый частый в истории чемпионатов мира
В Катаре начался демонтаж «Стадиона 974», принявшего 7 матчей ЧМ-2022
Два игрока сборной Англии пропустили тренировку перед матчем с Францией
Инфантино назвал групповой этап чемпионата мира в Катаре лучшим в истории
Газзаев: на ЧМ-2022 Испания наступила на те же грабли, что и четыре года назад в России
Эден Азар объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии по футболу
Стала известна причина отказа Роналду от перехода в саудовский клуб
Стадия ⅛ финала на ЧМ-2022 стала самой результативной в истории турнира
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1938
Франция
1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1966
Англия
1
Англия
Англия
2
ФРГ
ФРГ
3
Португалия
Португалия
1990
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Аргентина
Аргентина
3
Италия
Италия
2014
Бразилия
1
Германия
Германия
2
Аргентина
Аргентина
3
Нидерланды
Нидерланды
Кадр дня
Фотографы снимают Криштиану Роналду на скамейке запасных перед матчем со Швейцарией
Испания на ЧМ вылетела от сборной Европы! 13 героев Марокко родились в других странах
Невеста Роналду: Какой позор, что я не смогла насладиться лучшим игроком в мире в течение 90 минут
Вышел вместо Роналду и затмил его. Кто он, новый герой Португалии на ЧМ?
Что за вратарь остановил Испанию? Яссин Буну еле-еле пролез в футбол
Танцы Бразилии и марокканское горе Испании: все в восторге от плей-офф ЧМ
Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду
Мундиаль уходит на паузу. Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира в Катаре
«Это поражение — конец нашего фирменного стиля». В Испании громят свою команду за вылет с ЧМ
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Премьер-министр Португалии: легче сформировать правительство, чем выбрать состав на матч ЧМ
Роналду опроверг информацию о переходе в клуб из Саудовской Аравии с контрактом в €200 млн
Гонсалу Рамуш стал самым молодым автором хет-трика на чемпионате мира с 1962 года
Сантуш: Роналду подал пример настоящего капитана
Какой Роналду? Рамуш — новый кумир Португалии! Криштиану остался в запасе, а у молодой звезды — хет-трик
Вратарь Марокко — о серии пенальти с Испанией: «Немного интуиции, немного удачи»
Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу в Катаре
Роналду вышел на второе место по числу матчей за национальные сборные
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
13Сборная Англии разгромила Сенегал
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
14Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14Голландцы забили три мяча в ворота США
21Развязка в группе G: Швейцария поборола Сербию, Камерун хлопнул дверью
23Развязка в группе H: Корея вышла в плей-офф, Уругваю не хватило 2:0
Месси прокомментировал достижение в тысячу матчей в карьере
Сёмин рассказал, что общего у матча Испании с Марокко на ЧМ-2022 и игры с Россией в 2018-м
Пепе — самый возрастной игрок в истории, забивший в плей-офф чемпионата мира
Посол Катара в РФ поблагодарил Россию за помощь в проведении ЧМ-2022 по футболу
«Это наш стратегический план». Сантуш объяснил отсутствие Роналду в стартовом составе сборной Португалии
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Луис Энрике: Пенальти — это полностью моя ответственность
Буну в роли Акинфеева! Испания не забила три пенальти и вылетела с ЧМ-2022
Сборная Марокко обыграла испанцев и впервые вышла в ¼ финала чемпионата мира по футболу
Бускетс повторил рекорд Рамоса и Касильяса по матчам за Испанию на ЧМ
Мбаппе пропустил тренировку перед матчем ЧМ с англичанами, пишут СМИ
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь