«Есть ощущение, что мы выиграем кубок мира». Ван Дейк — о возможном триумфе Нидерландов

"Есть голод, мечты и ощущение, что мы действительно можем получить кубок мира. Когда вы выходите в четвертьфинал, вас отделяют всего три игры от славы. Это наша возможность. Но очевидно, что мы должны пройти аргентинскую команду с одним из лучших игроков всех времен.

Возможная серия пенальти? Мы тренировались уже с момента последнего сбора нашей команды, но это не гарантирует, что в матче, где вы выступаете на полном стадионе в 80 000 человек и на кону полуфинал, всё будет по-прежнему. Мы стараемся сделать как можно больше, чтобы быть готовыми к этому. Но надеюсь, мы не дойдём до этой стадии", — приводит слова ван Дейка The Athletic.

На мундиале 2014 года сборные Нидерландов и Аргентины встретились в полуфинале турнира, и победу одержала латиноамериканская команда по серии пенальти — 4:2. Матч ¼ мундиаля в Катаре состоится в пятницу, 9 декабря, начало в 22:00 мск.