ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии за флаг с Косово в составе страны

Инцидент произошел перед матчем первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Сербии и Бразилии (0:2). На флаге также было написано: «Капитуляции не будет». Федерация футбола Косова (FFK) подала жалобу в ФИФА. На FSS наложен штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков.

Также ФИФА оштрафовала на 50 тысяч швейцарских франков Хорватский футбольный союз (HNS) из-за провокационного баннера болельщиков национальной команды на матче группового этапа чемпионата мира против канадцев (4:1). На баннере было написано «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян». Семья этнического серба Милана Боряна, вратаря сборной Канады, бежала из Книна, бывшей столицы самопровозглашеннй республики Сербская Краина, после ввода хорватских войск в 1995 году.

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) оштрафована на 30 тысяч швейцарских франков за большое количество желтых карточек в матчах национальной команды против сборных Аргентины (2:1) и Мексики (1:2).