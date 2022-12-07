Флик остался на посту главного тренера сборной Германии

«Я и мой тренерский штаб настроены оптимистично. Теперь нас ждет подготовка к чемпионату Европы, который пройдет на родной земле. Мы можем достичь гораздо большего, чем показали в Катаре. На ЧМ-2022 мы упустили хорошую возможность показать себя. Мы усвоим этот урок и запомним его», — заявил тренер.