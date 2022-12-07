ЧМ-2022: половина арбитров отправлена домой. Среди них — два «убийцы» Уругвая

Среди тех, с кем решено попрощаться, — иранец Алиреза Фагани и немец Даниэль Зиберт. Именно они судили два матча с участием сборной Уругвая и допустили ошибки, повлиявшие на результаты игр с Португалией (0:2) и Ганой (2:0). В результате команда Луиса Суареса и Эдинсона Кавани прекратила выступление на ЧМ-2022. Кроме того, покидает ЧМ-2022 новозеландец Мэттью Конгер, из-за которого французы подали протест на результат матча с Тунисом (0:1) и отмененный гол Антуана Гризманна.