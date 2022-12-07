Винисиус: даст бог, Неймар принесёт Бразилии шестой титул чемпионов мира

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился эмоциями от выступления в составе национальной команды, а также рассказал о значимости их главной звезды — нападающего Неймара.

"Я счастлив представлять здесь всех бразильцев, играть вместе с моим кумиром Неймаром, с друзьями, которые есть у меня здесь. Надеюсь, этот союз может помочь нам достичь очень высокого уровня.

Неймар сказал мне, что чемпионат мира отличается от любого другого соревнования. Сейчас я живу этим и знаю, насколько важен этот турнир для нашей страны. Важно идти по пути Неймара — игрока, который близок к Пеле по голам, который, даст бог, принесёт нам шестой титул чемпионов мира", — приводит слова Винисиуса Sport.es.

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