FA хочет, чтобы Саутгейт продолжил работу со сборной Англии, пишут СМИ

По информации Daily Mail, тренер планировал возвращение к работе в клубе. Тем не менее FA надеется убедить 52-летнего Саутгейта доработать до конца чемпионата Европы 2024 года, в том числе из-за того, что у организации нет кандидатов на его место.

Отмечается, что после окончания чемпионата мира FA и Саутгейт подведут итоги совместной работы и определятся с будущим тренера. Сохранение специалиста во главе сборной является приоритетом организации.

Саутгейт возглавляет сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством команда стала серебряным призером Евро-2020 и бронзовым призером Лиги наций 2019 года. На чемпионате мира 2018 года в России англичане заняли четвертое место.

В субботу сборная Англии сыграет против действующих чемпионов мира команды Франции в четвертьфинале мирового первенства.