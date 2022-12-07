Модрич: Это уникальное чувство — быть в восьмерке лучших команд в мире

«Мы привыкли терпеть в матчах, и если нам придется терпеть и дальше, то мы будем это делать. То, что мы делаем на этом турнире — это нечто великое. Думаю, что мы этого заслуживаем. Это уникальное чувство — быть в восьмерке лучших команд в мире», — приводит слова Модрича managingmadrid.com.