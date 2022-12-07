Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе сборной Франции
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды, сообщает AFP.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды, сообщает AFP.
По данным источника, лидер гонки бомбардиров ЧМ-2022, который во вторник проводил восстановительные занятия в тренажерном зале, в среду тренировался вместе с остальной командой.
10 декабря сборная Франции в четвертьфинале чемпионата мира сыграет против Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.