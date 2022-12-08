Пресс-атташе Бразилии не умеет держать котиков. Вот инструкция, как делать это правильно

Перед четвертьфиналом Бразилия — Хорватия случилось ужасное. На пресс-конференцию Винисиуса пробрался котик и запрыгнул на стол с микрофонами. Игрок рассмеялся, а пресс-атташе сначала погладил пушистого, но затем взял за шкирку и выкинул на пол.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/aJwLLku15Xc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Котик не пострадал — хорошо, что у него лапки. Но получилось слишком небрежно, с котами так обращаться нельзя.

Специально для пресс-атташе Бразилии оставляем важную инструкцию. Просим перевести, распечатать и передать мужчине.

Брать котов за шкирку нельзя. За спину — тем более. Действия пресс-атташе бразильской сборной — практически живодерство. Кошки не чувствуют боль на загривке (шкирке), а вот место в районе спины — оно уже очень чувствительно. Животному на видео точно было больно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=365d2e668fed59bc&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239019" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За шкирку можно брать котят — потому что их так носит мама. Когда они подрастают, то становятся для этого слишком тяжелыми — и им уже больно. И подросткам, и взрослым кошкам можно только массировать шкирятник, им это приятно.

Надеемся, что сотрудник бразильской команды просто никогда не общался с кошками, поэтому так неаккуратно себя повел.

А как можно брать? Есть хорошее видео, которое помогло сориентироваться уже 20 млн человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/OAGfx7eB3gA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-первых, к животному не надо приближаться сзади. Во-вторых, надо подойти поближе и понять, насколько она вообще готова с вами общаться. Если кошка начинает вас обнюхивать и ластиться, то, скорее всего, она не против, чтобы вы взяли ее на руки.

Тогда нужно просунуть руки между передними и задними лапами и, держа кошку у основания передних лап, поднять ее наверх. А дальше оставить на этом месте одну руку, а вторую перенести под задние лапы. И несильно прижать к себе.

Так кошка будет полностью контролировать ситуацию и чувствовать себя в безопасности. Важно: не удерживайте ее силой, как только почувствуете, что она хочет бежать, сразу аккуратно опускайте ее вниз. Скорее всего, она спрыгнет сама, но лучше, если она будет это делать не с высоты вашего роста.