Перейра больше не сыграет на ЧМ из-за травмы, пишут СМИ
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра больше не сыграет на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за травмы, сообщает Record.
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра больше не сыграет на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за травмы, сообщает Record.
На одной из тренировок Перейра получил перелом трех ребер. Футболист принял участие только в матче первого тура группового этапа с командой Ганы (3:2).
Перейра и его партнер по французскому «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш, который получил травму бедра, покинут расположение национальной команды и отправятся в Париж для прохождения восстановительных процедур.
Во вторник сборная Португалии разгромила команду Швейцарии со счетом 6:1 и вышла в ¼ финала турнира, где 10 декабря сыграет с марокканцами.