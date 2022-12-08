«Вся эта история с колдовством − чушь». Сенегальский шаман опроверг информацию, что Погба хотел проклясть Мбаппе

— Вся эта история с колдовством — чушь, — сказал сенегальский шаман Бирам. — Поль никогда не просил меня околдовать Килиана Мбаппе ни в матче между «ПСЖ» и «Юнайтед», ни по какому-либо другому поводу. Про Мбаппе мы говорили всего один раз. Это был телефонный разговор во время ЧМ-2018. После матча с Аргентиной я сказал Полю: «С ума сойти, какой быстрый малыш!» А Поль ответил мне: «Килиан — это подарок от бога. То, что он с нами, делает нашу жизнь проще, он приносит нам так много добра».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=d4970d4cdd2f62e3&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&hd=2&autoplay=1&id=456239017" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бирам раскрыл истинную природу отношений, которые у него есть со звездой «Ювентуса», — это их общая вера в мусульманскую религию.

«С Полем мы говорили о Коране, молитвах, которые мы должны совершать каждый день, поднимали духовные темы. Я смог помочь ему осознать тот факт, что мы лишь гости на этой планете и что материальные блага, накопленные за время нашего существования, не будут иметь никакого значения после нашей смерти. Единственное, что останется от нас — это все добрые дела, сделанные окружающим нас людям и нуждающимся».