«Вся эта история с колдовством − чушь». Сенегальский шаман опроверг информацию, что Погба хотел проклясть Мбаппе
Впервые заговорил в интервью Le Parisien.
Впервые заговорил в интервью Le Parisien.
— Вся эта история с колдовством — чушь, — сказал сенегальский шаман Бирам. — Поль никогда не просил меня околдовать Килиана Мбаппе ни в матче между «ПСЖ» и «Юнайтед», ни по какому-либо другому поводу. Про Мбаппе мы говорили всего один раз. Это был телефонный разговор во время ЧМ-2018. После матча с Аргентиной я сказал Полю: «С ума сойти, какой быстрый малыш!» А Поль ответил мне: «Килиан — это подарок от бога. То, что он с нами, делает нашу жизнь проще, он приносит нам так много добра».
Бирам раскрыл истинную природу отношений, которые у него есть со звездой «Ювентуса», — это их общая вера в мусульманскую религию.
«С Полем мы говорили о Коране, молитвах, которые мы должны совершать каждый день, поднимали духовные темы. Я смог помочь ему осознать тот факт, что мы лишь гости на этой планете и что материальные блага, накопленные за время нашего существования, не будут иметь никакого значения после нашей смерти. Единственное, что останется от нас — это все добрые дела, сделанные окружающим нас людям и нуждающимся».
Скандал между Полем Погба и Килианом Мбаппе вспыхнул летом. Старший родной брат Поля — Матиас — обвинил его в том, что хавбек проклял Килиана и тот должен получить травму. Дошло до того, что Мбаппе был готов не ехать на ЧМ-2022, если это окажется правдой. Сейчас Матиас Погба, который в прошлом был профессиональным футболистом и играл за клубы «Рексхэм», «Крю Александра», «Кроули Таун» и другие, обвиняется в вымогательстве.