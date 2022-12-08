Стерлинг может вернуться в расположение сборной Англии в пятницу
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в расположение национальной команды в пятницу. Об этом сообщает The Telegraph.
Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг может вернуться в расположение национальной команды в пятницу. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, игрок пока не определился с тем, вернётся ли он в национальную команду. Сейчас он раздумывает насчёт возможного возвращения в пятницу, но на данный момент решение ещё не принято.
Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.
6 декабря местные СМИ заявили, что полиция задержала двух потенциальных преступников, подозреваемых в ограблении. Но 7 декабря было выпущено заявление, в котором сообщается, что задержание не связано с расследованием ограбления дома Стерлинга.