Стерлинг может вернуться в расположение сборной Англии в пятницу

По информации источника, игрок пока не определился с тем, вернётся ли он в национальную команду. Сейчас он раздумывает насчёт возможного возвращения в пятницу, но на данный момент решение ещё не принято.

Напомним, ранее стало известно, что дом Стерлинга в Лондоне ограбили, пока он находился в Катаре в составе сборной. Чтобы убедиться в благополучии своих родных, Рахим решил вернуться в Великобританию.