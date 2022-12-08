Катар принял более 765 тыс. человек за первые 17 дней чемпионата мира по футболу

ТАСС, 8 декабря. Свыше 765 тыс. человек принял Катар за первые 17 дней чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет организаторов турнира.

Согласно отчету, Катар за время турнира принял 765 859 международных посетителей, более половины из которых уже покинули страну. До 2 декабря в Катар не пускали людей, у которых не было карта Hayya, которую выдают официальным лицам турнира и владельцам билетов на матчи.

Также в отчете говорится о 1,33 млн владельцев билетов и 3,09 млн проданных билетов на матчи чемпионата мира. Общая посещаемость по итогам 52 игр турнира составила 2,65 млн человек.

На данный момент на чемпионате мира сыграно 56 матчей, 9 декабря пройдут первые четвертьфинальные встречи турнира — нидерландцы сыграют с аргентинцами, а хорваты — с бразильцами. 10 декабря пройдут матчи ¼ финала Англия — Франция и Марокко — Португалия.