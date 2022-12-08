Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании в ближайшие дни

Напомним, испанцы проиграли в ⅛ финала мундиаля сборной Марокко, уступив в серии послематчевых пенальти. Соглашение с Энрике рассчитано до конца декабря, однако не будет продлено, сообщает El Larguero. Ожидается, что в течение 24−48 часов уход 52-летнего специалиста состоится официально, а главным претендентом на роль его преемника называется Луис де ла Фуэнте, ныне руководящий молодёжной сборной Испании.