ФИФА несправедливо распределяет путёвки на ЧМ. Там очень любят одну конфедерацию

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:53 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА несправедливо распределяет путёвки на ЧМ. Там очень любят одну конфедерацию

А другая точно заслуживает больше, чем имеет.

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Источник: Reuters

За чемпионатом мира по футболу следит весь мир, потому что на крупнейшем турнире для сборных представлены почти все части света. Расширение до 32 команд, кажется, должно было удовлетворить каждую конфедерацию ФИФА. Однако некоторые жалуются на то, что кто-то жирует за их счёт.

Прежде всего недовольна Африка. Например, президент федерации футбола Камеруна Мохаммед Ийя заявил: «Половина из 13 европейских команд, попадающих на чемпионат мира, ничем не сильнее африканских. Мы заслуживаем большего!».

Его поддержал глава федерации футбола Ганы Квеси Ньянтаки: «С учётом последних выступлений африканских сборных на разных турнирах можно сказать, что они действительно заслуживают большего представительства на чемпионатах мира».

Действительно, хотелось бы разобраться, насколько справедливо ФИФА делит путёвки между конфедерациями. Чьи сборные снижают уровень чемпионата мира, а кто, напротив, заслуживает больше мест в финальной стадии. Может быть, правы африканцы, говоря о том, что руководители мирового футбола несправедливо относятся к ним?

Чтобы разобраться в вопросе, мы решили подсчитать: а) сборные каких конфедераций занимали последние места в группах, начиная с 1998 года, когда ЧМ расширили до 32 команд; б) какой процент этих сборных-неудачниц составляет от общего числа команд данной конфедерации на чемпионатах мира. Простая статистика поможет понять, кто получает лишние путёвки в финальную стадию.

Результаты анализа не то чтобы сильно удивили, но в какой-то степени стали сюрпризом. Одна конфедерация точно имеет больше, чем заслуживает, а ещё одна достойна дополнительных путёвок на ЧМ.

Взгляните на инфографику от «Чемпионата»:

Источник: Чемпионат.com
Источник: Чемпионат.com

Исходя из результатов, делаем вывод: у Азии слишком много мест на чемпионате мира. Почти в 30% случаев аутсайдерами групп на семи последних турнирах были представители этой конфедерации. Такая же грустная статистика, как ни странно, и у Европы. Однако между двумя конфедерациями одного континента есть разница. У Азии половина сборных, сыгравших с 1998 года на чемпионатах мира (точнее, даже больше половины — 16 из 31), занимала последние места в группах. У Европы этот показатель в разы меньше (16 из 97). Понятно, что все сто процентов последних мест УЕФА, в отличие от других конфедераций, не мог бы иметь, поскольку зачастую в одну группу попадают две сборные из Европы. Но на уровень АФК теоретически вышел бы, если бы большинство европейских команд выступало столь же ужасно, как азиатские.

Вот история провалов. На ЧМ-1998 Азию представляли Иран, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония — последние три сборные стали аутсайдерами в своих группах. На ЧМ-2002 сыграли Япония, Южная Корея, Китай, Саудовская Аравия. Провалились китайцы и аравийцы. На ЧМ-2006 выступили Южная Корея, Иран, Япония и Саудовская Аравия — только корейцы не оказались четвёртыми. На ЧМ-2010 вышли Австралия (перешла из Океании), Япония, Южная Корея и КНДР. Худшими в своём квартете были северокорейцы. На ЧМ-2014 последнее место заняли все (!) представители Азии — Австралия, Япония, Иран и Южная Корея. На ЧМ-2018 поучаствовали Иран, Япония, Саудовская Аравия, Южная Корея и Австралия. В России провалились лишь австралийцы. На ЧМ-2022, даже несмотря на то, что турнир прошёл в Азии, две сборные финишировали четвёртыми — хозяева из Катара и Саудовская Аравия. Для Австралии, Японии и Южной Кореи всё сложилось удачнее, а вот Иран не смог выбраться из группы.

Американцы не пустили Иран в плей-офф ЧМ
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Африке тоже гордиться нечем. Фактически в четверти случаев её команды становились худшими, почти 40% сборных этой конфедерации показывали свою несостоятельность. Судя по статистике, больше путёвок на чемпионаты мира следовало отдавать Южной Америке. Ведь за семь ЧМ с 1998 года её команда всего однажды заняла последнее место в группе — Эквадор на ЧМ-2002. На первый взгляд, КОНМЕБОЛ и без того получает много мест (как правило, четыре-пять), так как в этом регионе в отборе участвуют только 10 сборных. Но если они действительно сильны и конкурентоспособны, то почему должны оставаться за бортом ЧМ?

Тем не менее на ЧМ-2026, на котором впервые в истории сыграют 48 команд, у Азии будет едва ли не самое мощное прибавление: количество представителей этой конфедерации увеличено до восьми. Южная Америка получит заслуженное — у неё шесть гарантированных мест. Любопытно, что сборные из КОНКАКАФ сразятся всего за три путёвки, поскольку США, Канада и Мексика примут участие в финальной стадии на правах хозяев.

Что касается 16 неудачников от Европы, то в разные годы последние места в группах занимали Сербия (три раза), Польша (два раза), Шотландия, Болгария, Словения, Исландия, Уэльс, Дания и даже Англия, Германия, Италия и Франция, причём «трёхцветные» — дважды (2002, 2010). Статус фаворита на чемпионате мира непросто подтвердить.

Анатолий Романов

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Аргентина
3
Югославия
Югославия
3
США
США
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1962
Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
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Нидерланды
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