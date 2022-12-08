Тренер сборной России Онопко: «Мы бы вышли из группы на чемпионате мира»

В конце февраля ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от международных соревнований. Российская команда должна была встретиться с Польшей в полуфинале стыковых матчей ЧМ-2022.

— ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?— Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы, — сказал Онопко в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну.