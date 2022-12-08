Португальская газета Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии

По информации источника, Роналду задумался об этом шаге после того, как был заменён по ходу матча с Южной Кореей на групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре (1:2). 37-летний форвард был недоволен решением тренера, крикнув Сантушу: «Ты чертовски спешишь заменить меня!» Напомним, в том матче Роналду был заменён на 65-й минуте.