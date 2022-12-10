Англия — Франция: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Действующий чемпион мира встречается в матче на вылет с еще одним претендентом на титул — по вывеске это самая мощная пара ¼ финала. У Англии всё своим чередом: уверенное движение по сетке турнира с традиционными упреками в адрес Гарета Саутгейта за тусклый игровой стиль с упором на надежность и результат. Французам из всех топ-сборных больше всех прочили возможный провал из-за множества травм ведущих игроков и спада в результатах перед мундиалем. Так что Дидье Дешама тоже есть за что похвалить: отряд не заметил потери бойца, даже если это Карим Бензема, Нголо Канте или Поль Погба.

Поражение Франции от Туниса ни на что не повлияло, так же как стратегическая ничья Англии с США, так что можно сказать, что соперники играют в Катаре без осечек, но кто же окажется сильнее сегодня? У Англии лучшая на турнире разница мячей, атака действует результативно, причем за забитые мячи отвечает на этот раз совсем даже не один только Харри Кейн, а оборона надежна настолько, что хвалят даже вечно критикуемого Харри Магуайра. Для французов кадровые потери больше сказываются в обороне — 4 пропущенных в 4 матчах, включая встречи с Тунисом и Австралией — это не очень по-чемпионски. Зато в атаке ослепляет блеск взаимодействий Мбаппе, Жиру, Гризманна и Дембеле. Выходит, силы равны с небольшим креном на атакующий футбол и редкими, но помарками у своих ворот.

На что ставить

Англия — Франция На что ставить

Букмекеры отдают небольшее предпочтение Франции. Наверное, из-за того, что она действующий чемпион мира, а Мбаппе в прекрасной физической форме. Но высокие коэффициенты на исход основного времени (у Olimpbet это 2.60 на Францию, 3.04 на Англию и 3.29 на ничью после 90 минут) при небольшой разнице между ними говорят нам о том, что предсказать его практически невозможно. Либо это чистое гадание, либо болельщицкие пристрастия.

Лучше перейдем к голам. Обе команды, даже Англия, точно не собираются провести весь матч, обороняя свои ворота. Набор исполнителей позволяет рассчитывать на большее. Сборная Франции в бóльшей степени играет сама и позволяет играть сопернику, поэтому у нас для вас два совета. Либо поставить на то, что обе команды забьют, у Olimpbet коэффициент на этот расклад лучше, чем у некоторых других букмекеров — 1.93. Либо взять индивидуальный тотал Англии больше 1.0 за те же самые 1.93, если вы верите в то, что Франция продолжит пропускать в каждом матче, а с Англией все не так предсказуемо.

Игорь Борунов