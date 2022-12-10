Англия — Франция: прогнозы и ставки

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиХорватия1 (4)Бразилия1 (2)
1/4 финала
тв
9.12ЗавершенПенальтиНидерланды2 (3)Аргентина2 (4)
1/4 финала
тв
18:00Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
тв
22:00Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяАргентинаХорватия
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:42 (мск)

Англия — Франция: прогнозы и ставки

Мбаппе или Кейн, Пикфорд или Льорис, Упамекано или Магуайр, Париж или Лондон.

Наверх
Источник: Reuters

Прогноз на матч

Действующий чемпион мира встречается в матче на вылет с еще одним претендентом на титул — по вывеске это самая мощная пара ¼ финала. У Англии всё своим чередом: уверенное движение по сетке турнира с традиционными упреками в адрес Гарета Саутгейта за тусклый игровой стиль с упором на надежность и результат. Французам из всех топ-сборных больше всех прочили возможный провал из-за множества травм ведущих игроков и спада в результатах перед мундиалем. Так что Дидье Дешама тоже есть за что похвалить: отряд не заметил потери бойца, даже если это Карим Бензема, Нголо Канте или Поль Погба.

Поражение Франции от Туниса ни на что не повлияло, так же как стратегическая ничья Англии с США, так что можно сказать, что соперники играют в Катаре без осечек, но кто же окажется сильнее сегодня? У Англии лучшая на турнире разница мячей, атака действует результативно, причем за забитые мячи отвечает на этот раз совсем даже не один только Харри Кейн, а оборона надежна настолько, что хвалят даже вечно критикуемого Харри Магуайра. Для французов кадровые потери больше сказываются в обороне — 4 пропущенных в 4 матчах, включая встречи с Тунисом и Австралией — это не очень по-чемпионски. Зато в атаке ослепляет блеск взаимодействий Мбаппе, Жиру, Гризманна и Дембеле. Выходит, силы равны с небольшим креном на атакующий футбол и редкими, но помарками у своих ворот.

На что ставить

Англия — Франция

Букмекеры отдают небольшее предпочтение Франции. Наверное, из-за того, что она действующий чемпион мира, а Мбаппе в прекрасной физической форме. Но высокие коэффициенты на исход основного времени (у Olimpbet это 2.60 на Францию, 3.04 на Англию и 3.29 на ничью после 90 минут) при небольшой разнице между ними говорят нам о том, что предсказать его практически невозможно. Либо это чистое гадание, либо болельщицкие пристрастия.

Лучше перейдем к голам. Обе команды, даже Англия, точно не собираются провести весь матч, обороняя свои ворота. Набор исполнителей позволяет рассчитывать на большее. Сборная Франции в бóльшей степени играет сама и позволяет играть сопернику, поэтому у нас для вас два совета. Либо поставить на то, что обе команды забьют, у Olimpbet коэффициент на этот расклад лучше, чем у некоторых других букмекеров — 1.93. Либо взять индивидуальный тотал Англии больше 1.0 за те же самые 1.93, если вы верите в то, что Франция продолжит пропускать в каждом матче, а с Англией все не так предсказуемо.

Игорь Борунов

ООО «БК “Олимп” ОГРН 1127747004648, www.olimp.bet 18+

Главные темы
Эта Хорватия реально лучше Бразилии. И вы зря «гасили» Россию
Сотворит ли Марокко новую сенсацию? Главные интриги дня
Бразилия — это котик, которого выкинули с чемпионата мира
Потрясающий турнир Месси. И дело не только в игре
Отаменди корчил рожи сборной Нидерландов после победы по пенальти, Ди Мария и Мак Аллистер тоже злорадствовали: «Это ответ тому, кто говорил что-то нам перед каждым ударом»
Англия — Франция: прогнозы и ставки
«Ван Гал нас не уважал». За что Месси вдруг наехал на тренера Нидерландов и судью на ЧМ
Ван Гал о поражении от Аргентины: «Нидерланды весь год тренировали пенальти, но все равно облажались»
Месси о ван Гале: он пускает пыль в глаза
Месси недоволен судейством в матче ¼ финала с Нидерландами
Американский журналист скончался во время матча ЧМ Нидерланды — Аргентина
Сборная Аргентины сыграет с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира по футболу
Нидерланды — Аргентина: голландцы спаслись от поражения на последней минуте после хитрого розыгрыша штрафного
Вся история чемпионатов
История чемпионатов мира
1954
Швейцария
1
ФРГ
ФРГ
2
Венгрия
Венгрия
3
Австрия
Австрия
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1978
Аргентина
1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
2006
Германия
1
Италия
Италия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
Кадр дня
Сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира
Тите ушел в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии по футболу
Главный тренер сборной Хорватии назвал великой победу над бразильцами на чемпионате мира
Ливакович вытащил Хорватию в полуфинал — 11 сэйвов и 1 отбитый пенальти против Бразилии! Что о нем известно?
Бразилия проиграла шесть последних матчей против европейских сборных в плей-офф чемпионатов мира
Прощай, Бразилия! Хорватия снова выиграла серию пенальти и сотворила гиперсенсацию
Ливакович повторил рекорд по отбитым ударам в сериях пенальти на одном чемпионате мира
Нидерланды — Аргентина: стартовые составы на матч ¼ финала ЧМ-2022
«Котики все видят!» Губерниев — о вылете сборной Бразилии
ВикторинаПравда или вымысел. Необычные факты о чемпионатах мира по футболу
Хорватия вошла в список лидеров по числу победных серий пенальти на чемпионатах мира
Сборная Хорватии обыграла бразильцев и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии по футболу
Тренер сборной Марокко надеется, что Роналду останется в запасе в матче с его командой
Карпин: Аргентина не удивляет на ЧМ-2022 — вытаскивает матчи за счет Месси
Карпин: На чемпионате мира в Катаре меня удивили две команды. Не ожидал от них такой игры
Хорватия — Бразилия: Неймар и Ловрен выйдут в стартовом составе
Пижоны лежат, а великие торжествуют. Почему Бразилия не выиграет чемпионат мира
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
22Сборная Аргентины вышла в полуфинал по пенальти
18Бразильцы вылетели! Хорватия неуязвима в серии пенальти
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
15Марокканцы выбили сборную Испании! Буну — герой серии пенальти
14Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
13Сборная Англии разгромила Сенегал
17Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
14Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
14Голландцы забили три мяча в ворота США
Фернанду Сантуш: «Оставьте Роналду в покое. Не так-то просто принять место в запасе, но он подает пример»
ФИФА отказалась от идеи проводить ЧМ каждые два года, заявил Венгер
Роналду останется в запасе на матч чемпионата мира с Марокко, сообщают СМИ
ЧМ-2022 — рекордный по деньгам. Таких призовых не было даже на турнире в России
Защитник Англии покинул расположение сборной в Катаре, сообщают СМИ
Все стадионы
Стадионы
Ахмед бин Али (Эр-Райян)
Лусаил (Лусаил)
Стадион 974 (Доха)
Халифа (Доха)
Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян)
Эль-Байт (Эль-Хаур)
Эль-Джануб (Эль-Вакра)
Эль-Тумама (Доха)
Нидерланды — Аргентина: прогнозы и ставки
Хосе Феликс: Роналду подпишет контракт с «Аль-Нассром» в Саудовской Аравии после ЧМ
Пеле поздравил Мбаппе с покорением его рекорда по голам на ЧМ до 24 лет
Фред: хочу увидеть слёзы Месси после полуфинала Бразилия — Аргентина
СМИ: в КНДР показали один матч Южной Кореи на ЧМ — разгром от бразильцев
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь