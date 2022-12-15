Считаем медали ЧМ. Германия − лидер общего зачета, кого обгонят Франция и Аргентина
У трех сборных идеальная конверсия финалов.
У трех сборных идеальная конверсия финалов.
Из восьми сборных, когда-либо выигрывавших ЧМ, на турнир в Катаре квалифицировались все, кроме Италии. После группового этапа отвалились Уругвай и Германия, после ⅛ — Испания, после ¼ — Бразилия и Англия.
Окей, количество побед у той или иной сборной вы наверняка помните. А как выглядит сводный медальный зачет по всем ЧМ? Сейчас покажем.
Важное уточнение: мы считали медали по правилам Олимпиады: в приоритете не сумма, а количество золота.
|Сборная
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|Бразилия
|5
|2
|2
|9
|Германия
|4
|4
|4
|12
|Италия
|4
|2
|1
|7
|Аргентина
|2
|3
|0
|5
|Франция
|2
|1
|2
|5
|Уругвай
|2
|0
|0
|2
|Англия
|1
|0
|0
|1
|Испания
|1
|0
|0
|1
|Нидерланды
|0
|3
|2
|5
Руслан Копылов. Дмитрий Письменский