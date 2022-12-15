Считаем медали ЧМ. Германия − лидер общего зачета, кого обгонят Франция и Аргентина

Из восьми сборных, когда-либо выигрывавших ЧМ, на турнир в Катаре квалифицировались все, кроме Италии. После группового этапа отвалились Уругвай и Германия, после ⅛ — Испания, после ¼ — Бразилия и Англия.

Окей, количество побед у той или иной сборной вы наверняка помните. А как выглядит сводный медальный зачет по всем ЧМ? Сейчас покажем.

Важное уточнение: мы считали медали по правилам Олимпиады: в приоритете не сумма, а количество золота.

Медали ЧМ за все время Сборная Золото Серебро Бронза Всего Бразилия 5 2 2 9 Германия 4 4 4 12 Италия 4 2 1 7 Аргентина 2 3 0 5 Франция 2 1 2 5 Уругвай 2 0 0 2 Англия 1 0 0 1 Испания 1 0 0 1 Нидерланды 0 3 2 5

Первая тройка точно не изменится по итогам турнира в Катаре.

Не спрашивайте, что в списке чемпионов делают Нидерланды. Сборная, которая трижды играла в финале (1974, 1978, 2010) и трижды проиграла, заслужила упоминания!

Голландцам стоит поучиться у Испании, Уругвая и Англии: каждый заход в финал они заканчивали победой.

Уругвай выиграл первый (1930) и четвертый (1950) чемпионаты мира, а потом надолго заглох. Ближе всего к медалям были в 2010-м, когда в матче за 3-е место проиграли немцам (2:3).

«Безупречный баланс. Эталон гармонии», — кажется, Танос говорил о сборной Германии. Немцы лидируют в общем медальном зачете — несмотря на два последних вылета после группового этапа. С 2002-го по 2014-й Германия брала медали на четырех ЧМ подряд.

Аргентина и Франция имеют по две золотых медали, но в воскресенье кто-то вырвется вперед.