Португалия рвётся к золоту ЧМ с молодым сменщиком Роналду. Его статистика финалов тревожит

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О Гонсалу Рамуше говорит весь мир после матча ⅛ финала между сборными Португалии и Швейцарии (6:1). Сменщик Криштиану Роналду сделал хет-трик, и этот факт особенно потрясает на фоне того, что сам лучший бомбардир в истории португальцев никогда не забивал в плей-офф ЧМ. Высказываются мнения, что с новой звездой Португалия поборется за золото чемпионата мира. Насколько прибавила команда Фернанду Сантуша в скорости после замены Роналду на Рамуша! Журналист Пирс Морган, взявший то самое скандальное интервью у экс-нападающего «Манчестер Юнайтед», написал в соцсети: «Португалия сыграла восхитительно. Криштиану говорил мне, что, по его мнению, они смогут выиграть чемпионат мира. Они действительно могут».

Вот только вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у настоящего победителя должно быть чемпионское везение. Изучение пока ещё короткой карьеры Рамуша наводит на мысль: Португалия не выиграет ЧМ-2022 с восходящей звездой в составе. Гонсалу — большой неудачник финалов.

В 2019 году Рамуш выступал со сборной Португалии на юношеском чемпионате Европы в Армении. Португальцы стартовали с разгрома Италии (3:0), Гонсалу забил в первом же туре. Команда уверенно вышла из непростой группы, где были ещё Испания и Армения, а в полуфинале разгромила Ирландию (4:0) благодаря хет-трику Рамуша. До трофея оставался один шаг, но в финале Португалия проиграла Испании со счётом 0:2. Гонсалу довольствовался «Золотой бутсой» — призом лучшему бомбардиру турнира.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=9b9c8c0d07c9c330&partner_ext=173&place_id=222&oid=-217172873&autoplay=1&id=456239033" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2019/2020 «Бенфика» боролась за победу в Юношеской лиге УЕФА. Для лиссабонского клуба с его академией проще выиграть «Лигу чемпионов для молодых», нежели настоящую Лигу чемпионов. «Бенфика» уверенно двигалась к трофею, а Рамуш к званию лучшего бомбардира турнира. Он забивал и забивал — «Зениту» и «Лейпцигу», а в плей-офф «Ливерпулю» и загребскому «Динамо», — и перед финалом с «Реалом» имел 6+3 по системе «гол+пас». В решающем матче Гонсалу сделал дубль в ворота «сливочных», но фарта вновь не хватило. «Реал» оказался сильнее — 3:2. Рамуш опять получил индивидуальный трофей вместо командного.

К тому моменту нападающий уже дебютировал за основу лиссабонских «орлов». В сезоне-2020/2021 собирался выиграть с «Бенфикой» чемпионат и Кубок Португалии. Однако в Примейре команда проиграла борьбу за золото, а в кубковом турнире добралась до финала. Кстати, при помощи юного Рамуша, забивавшего в 1/16 финала и в полуфинале. В финале с «Брагой» Гонсалу не сыграл, тем не менее он бы получил первый взрослый трофей в карьере в случае успеха «Бенфики». К сожалению для Рамуша, его поддержка партнёрам не помогла — «Брага» победила со счётом 2:0.

Чтобы сезон не завершился на грустной ноте, Гонсалу поехал с молодёжной сборной Португалии выигрывать золото Евро-2021 в Словении. Португальцы на групповом этапе одержали три победы — над Хорватией, Англией и Швейцарией, в четвертьфинале переиграли Италию, а в полуфинале — Испанию. Рамуш по ходу турнира отметился голом и голевой передачей. Оставалось уложить в финале Германию. Нападающий «Бенфики» вышел на замену во втором тайме, тем не менее не спас португальцев от поражения со счётом 0:1. Гонсалу печально наблюдал за тем, как будущие участники ЧМ-2022 Давид Раум, Нико Шлоттербек, Карим Адейеми и их товарищи празднуют успех.

Возможно, тем летом Рамуш пообещал себе, что на следующий год обязательно выиграет трофей. Для «Бенфики» сезон без наград — провал. Но в чемпионате лиссабонские «орлы» не смогли составить конкуренцию «Порту», в Кубке Португалии тоже рано вылетели. Скрасить сезон должна была победа в Кубке лиги. В том турнире Гонсалу парой голевых передач посодействовал проходу команды максимально далеко — до самого финала. В решающем матче «Бенфику» ждало дерби со «Спортингом». И что же получилось, как вы думаете? Рамуш появился на поле за полчаса до конца при счёте 1:1, после чего «Бенфика» пропустила и проиграла. Пятый ужасный финал для Гонсалу менее чем за три года!

Так что у Рамуша по-прежнему нет трофеев на взрослом уровне. Вряд ли Фернанду Сантуш вспоминал о деталях карьеры Гонсалу, когда формировал заявку сборной Португалии на ЧМ-2022 — для тренера важна текущая форма игрока. Возможно, ему напомнят об этом после проигранного финала.