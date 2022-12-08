Португалия рвётся к золоту ЧМ с молодым сменщиком Роналду. Его статистика финалов тревожит

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
15:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Португалия рвётся к золоту ЧМ с молодым сменщиком Роналду. Его статистика финалов тревожит

В карьере Рамуша есть большой пробел.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

О Гонсалу Рамуше говорит весь мир после матча ⅛ финала между сборными Португалии и Швейцарии (6:1). Сменщик Криштиану Роналду сделал хет-трик, и этот факт особенно потрясает на фоне того, что сам лучший бомбардир в истории португальцев никогда не забивал в плей-офф ЧМ. Высказываются мнения, что с новой звездой Португалия поборется за золото чемпионата мира. Насколько прибавила команда Фернанду Сантуша в скорости после замены Роналду на Рамуша! Журналист Пирс Морган, взявший то самое скандальное интервью у экс-нападающего «Манчестер Юнайтед», написал в соцсети: «Португалия сыграла восхитительно. Криштиану говорил мне, что, по его мнению, они смогут выиграть чемпионат мира. Они действительно могут».

Вот только вряд ли кто-то будет спорить с тем, что у настоящего победителя должно быть чемпионское везение. Изучение пока ещё короткой карьеры Рамуша наводит на мысль: Португалия не выиграет ЧМ-2022 с восходящей звездой в составе. Гонсалу — большой неудачник финалов.

В 2019 году Рамуш выступал со сборной Португалии на юношеском чемпионате Европы в Армении. Португальцы стартовали с разгрома Италии (3:0), Гонсалу забил в первом же туре. Команда уверенно вышла из непростой группы, где были ещё Испания и Армения, а в полуфинале разгромила Ирландию (4:0) благодаря хет-трику Рамуша. До трофея оставался один шаг, но в финале Португалия проиграла Испании со счётом 0:2. Гонсалу довольствовался «Золотой бутсой» — призом лучшему бомбардиру турнира.

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В сезоне-2019/2020 «Бенфика» боролась за победу в Юношеской лиге УЕФА. Для лиссабонского клуба с его академией проще выиграть «Лигу чемпионов для молодых», нежели настоящую Лигу чемпионов. «Бенфика» уверенно двигалась к трофею, а Рамуш к званию лучшего бомбардира турнира. Он забивал и забивал — «Зениту» и «Лейпцигу», а в плей-офф «Ливерпулю» и загребскому «Динамо», — и перед финалом с «Реалом» имел 6+3 по системе «гол+пас». В решающем матче Гонсалу сделал дубль в ворота «сливочных», но фарта вновь не хватило. «Реал» оказался сильнее — 3:2. Рамуш опять получил индивидуальный трофей вместо командного.

К тому моменту нападающий уже дебютировал за основу лиссабонских «орлов». В сезоне-2020/2021 собирался выиграть с «Бенфикой» чемпионат и Кубок Португалии. Однако в Примейре команда проиграла борьбу за золото, а в кубковом турнире добралась до финала. Кстати, при помощи юного Рамуша, забивавшего в 1/16 финала и в полуфинале. В финале с «Брагой» Гонсалу не сыграл, тем не менее он бы получил первый взрослый трофей в карьере в случае успеха «Бенфики». К сожалению для Рамуша, его поддержка партнёрам не помогла — «Брага» победила со счётом 2:0.

Источник: Reuters

Чтобы сезон не завершился на грустной ноте, Гонсалу поехал с молодёжной сборной Португалии выигрывать золото Евро-2021 в Словении. Португальцы на групповом этапе одержали три победы — над Хорватией, Англией и Швейцарией, в четвертьфинале переиграли Италию, а в полуфинале — Испанию. Рамуш по ходу турнира отметился голом и голевой передачей. Оставалось уложить в финале Германию. Нападающий «Бенфики» вышел на замену во втором тайме, тем не менее не спас португальцев от поражения со счётом 0:1. Гонсалу печально наблюдал за тем, как будущие участники ЧМ-2022 Давид Раум, Нико Шлоттербек, Карим Адейеми и их товарищи празднуют успех.

Возможно, тем летом Рамуш пообещал себе, что на следующий год обязательно выиграет трофей. Для «Бенфики» сезон без наград — провал. Но в чемпионате лиссабонские «орлы» не смогли составить конкуренцию «Порту», в Кубке Португалии тоже рано вылетели. Скрасить сезон должна была победа в Кубке лиги. В том турнире Гонсалу парой голевых передач посодействовал проходу команды максимально далеко — до самого финала. В решающем матче «Бенфику» ждало дерби со «Спортингом». И что же получилось, как вы думаете? Рамуш появился на поле за полчаса до конца при счёте 1:1, после чего «Бенфика» пропустила и проиграла. Пятый ужасный финал для Гонсалу менее чем за три года!

Так что у Рамуша по-прежнему нет трофеев на взрослом уровне. Вряд ли Фернанду Сантуш вспоминал о деталях карьеры Гонсалу, когда формировал заявку сборной Португалии на ЧМ-2022 — для тренера важна текущая форма игрока. Возможно, ему напомнят об этом после проигранного финала.

Анатолий Романов

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Португалия
6:1
Первый тайм: 2:0
Швейцария
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1934
Италия
1
Италия
Италия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Германия
Германия
1958
Швеция
1
Бразилия
Бразилия
2
Швеция
Швеция
3
Франция
Франция
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1994
США
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
Швеция
Швеция
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