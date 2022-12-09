Нидерланды — Аргентина: прогнозы и ставки

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
18:00Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
22:00Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
11:22 (мск)

Нидерланды — Аргентина: прогнозы и ставки

Игра, в которой не будет много голов.

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Источник: Reuters

Прогноз на матч

Обе сборные вышли в плей-офф с первого места, и в ⅛ финала предсказуемо победили в основное время. Для Нидерландов в матче с США все сложилось по сценарию, придуманному ван Галом. «Оранжевые» отдали мяч сопернику и не позволяли ему создавать остроту у своих ворот. При владении же голландцы выманивали американцев на свою половину, после чего старались убежать в контратаку. Одна из них завершилась голом Депая. Еще один мяч был забит перед самым перерывом после аута, так Нидерланды комфортно повели 2:0. Во втором тайме их болельщикам пришлось немного понервничать, но «Оранье» довели игру до победы — 3:1.

Да, команда ван Гала показывает достаточно скучный, медленный футбол на этом ЧМ, но он приносит результат. Спасает и отменная реализация: 8 голов после 14 ударов в створ. Среди игроков выделяются форварды Гакпо (3 гола в группе) с Депаем, распасовщик Де Йонг и крайние защитники Думфрис с Блиндом, которые часто подключаются к атакам.

Аргентина тоже не особо феерит, в плане зрелищности команда Скалони похожа на Нидерланды. Матч с Австралией в ⅛ финала долго не получался у южноамериканцев, единственный момент в 1-м тайме пришел после штрафного, и Месси этот шанс не упустил. Еще один гол подарил голкипер австралийцев после редкого прессинга аргентинцев у чужих ворот. Дальше игра настолько раскрылась, что Месси и Лаутаро могли забить несколько голов, но и Австралия могла сравнять — тут уже спас вратарь Мартинес.

Без Ди Марии аргентинцам было тяжело создавать моменты в позиционных атаках, Анхель пропускал матч с Австралией из-за травмы, но к Нидерландам должен восстановиться. Кто-то должен взять игру на себя помимо Месси, за Лионелем в каждом матче внимательно присматривают. Возможно, таким джокером станет Альварес. Форвард «Манчестер Сити» заменил в основе Лаутаро и уже забил в Катаре два мяча.

На что ставить

Нидерланды - Аргентина

И Нидерланды, и Аргентина редко проигрывают. У «оранжевых» за год при ван Гале 15 побед и 3 ничьих. У Аргентины всего одно поражение в 40 матчах — то самое, сенсационное от Саудовской Аравии. Обе команды стараются прежде всего не пропустить, ведь в атаке хватает таланта, чтобы забить один-два гола. И те, и другие предпочитают играть в невысоком темпе, без систематического прессинга. Аргентинцы комфортно себя чувствуют, перекатывая мяч в центре поля, Нидерландам, в свою очередь, удобно играть вторым номером.

Судя по всему, голов тут будет немного, поэтому напрашивается ставка тотал меньше 2,5. БК Olimpbet предлагает на нее 1,57. Небольшой коэффициент, поэтому можно подумать над другими вариантами. Уровень сопротивления будет высок с обеих сторон, поэтому заманчиво тут рискнуть и взять ничью в основное время за 3,13. У ван Гала уже был такой матч с Аргентиной — на ЧМ-2014. Тогда в полуфинале голов так и не было, а по пенальти победили южноамериканцы. Этот сценарий вполне может повториться и в Катаре.

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Андрей Санталов

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1
Аргентина
Аргентина
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Бразилия
Бразилия
2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
2010
ЮАР
1
Испания
Испания
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Германия
Германия
2018
Россия
1
Франция
Франция
2
Хорватия
Хорватия
3
Бельгия
Бельгия
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