Нидерланды — Аргентина: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Обе сборные вышли в плей-офф с первого места, и в ⅛ финала предсказуемо победили в основное время. Для Нидерландов в матче с США все сложилось по сценарию, придуманному ван Галом. «Оранжевые» отдали мяч сопернику и не позволяли ему создавать остроту у своих ворот. При владении же голландцы выманивали американцев на свою половину, после чего старались убежать в контратаку. Одна из них завершилась голом Депая. Еще один мяч был забит перед самым перерывом после аута, так Нидерланды комфортно повели 2:0. Во втором тайме их болельщикам пришлось немного понервничать, но «Оранье» довели игру до победы — 3:1.

Да, команда ван Гала показывает достаточно скучный, медленный футбол на этом ЧМ, но он приносит результат. Спасает и отменная реализация: 8 голов после 14 ударов в створ. Среди игроков выделяются форварды Гакпо (3 гола в группе) с Депаем, распасовщик Де Йонг и крайние защитники Думфрис с Блиндом, которые часто подключаются к атакам.

Аргентина тоже не особо феерит, в плане зрелищности команда Скалони похожа на Нидерланды. Матч с Австралией в ⅛ финала долго не получался у южноамериканцев, единственный момент в 1-м тайме пришел после штрафного, и Месси этот шанс не упустил. Еще один гол подарил голкипер австралийцев после редкого прессинга аргентинцев у чужих ворот. Дальше игра настолько раскрылась, что Месси и Лаутаро могли забить несколько голов, но и Австралия могла сравнять — тут уже спас вратарь Мартинес.

Без Ди Марии аргентинцам было тяжело создавать моменты в позиционных атаках, Анхель пропускал матч с Австралией из-за травмы, но к Нидерландам должен восстановиться. Кто-то должен взять игру на себя помимо Месси, за Лионелем в каждом матче внимательно присматривают. Возможно, таким джокером станет Альварес. Форвард «Манчестер Сити» заменил в основе Лаутаро и уже забил в Катаре два мяча.

На что ставить

Нидерланды - Аргентина Сделать ставку

И Нидерланды, и Аргентина редко проигрывают. У «оранжевых» за год при ван Гале 15 побед и 3 ничьих. У Аргентины всего одно поражение в 40 матчах — то самое, сенсационное от Саудовской Аравии. Обе команды стараются прежде всего не пропустить, ведь в атаке хватает таланта, чтобы забить один-два гола. И те, и другие предпочитают играть в невысоком темпе, без систематического прессинга. Аргентинцы комфортно себя чувствуют, перекатывая мяч в центре поля, Нидерландам, в свою очередь, удобно играть вторым номером.

Судя по всему, голов тут будет немного, поэтому напрашивается ставка тотал меньше 2,5. БК Olimpbet предлагает на нее 1,57. Небольшой коэффициент, поэтому можно подумать над другими вариантами. Уровень сопротивления будет высок с обеих сторон, поэтому заманчиво тут рискнуть и взять ничью в основное время за 3,13. У ван Гала уже был такой матч с Аргентиной — на ЧМ-2014. Тогда в полуфинале голов так и не было, а по пенальти победили южноамериканцы. Этот сценарий вполне может повториться и в Катаре.

Всем новым клиентам БК Olimpbet дарит приветственный бонус 1500 рублей — без условий и депозита.

Андрей Санталов