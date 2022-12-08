В Португалии отреагировали на информацию об угрозах Роналду уехать с ЧМ

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Ранее газета As со ссылкой на Record сообщила, что Роналду был в ярости, когда его не включили в стартовый состав матча против команды Швейцарии (6:1). По информации издания, он спорил по этому поводу с Сантушем и был готов уехать с чемпионата мира.

«FPF заявляет, что капитан сборной Криштиану Роналду никогда не угрожал покинуть сборную в Катаре. Роналду с каждым днем наращивает свой послужной список в национальной команде и в стране, которую он уважает. Это свидетельствует о серьезном стремлении взять на себя обязательства перед сборной», — говорится в заявлении организации.