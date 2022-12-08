Черчесов сравнил чемпионаты мира в Катаре и России

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Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала ЧМ-2018.

«Турнир специфический. Дело даже не в том, что проходит зимой, а в том, что для подготовки не было трех-четырех недель — всего одна. И на первый план выходит психологический фактор. Ты можешь играть мощно, но потом провалить 20 минут — и это станет роковым. Как у немцев, здорово игравших с Японией, но пропустивших два мяча за восемь минут. И все, их нет в Катаре», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Специалист также отметил, что на ЧМ-2022 гораздо больше нулевых ничьих и больше сенсаций, среди которых ранний вылет команд Бельгии, Дании, Германии и Испании.

«По атмосфере не могу судить достоверно из России, но видел, как пустели трибуны еще до окончания встречи. Слышал, что у болельщиков вне стадионов меньше возможностей для культурного отдыха, чем в России четыре года назад и на предыдущих турнирах. Здесь специфика Катара», — добавил Черчесов.