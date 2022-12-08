Сборная Испании объявила об уходе главного тренера Луиса Энрике

«Спортивное руководство Федерации футбола Испании составило отчет, в котором определено, что для сборной страны должен начаться новый проект с целью продолжения роста. Мы искренне желаем Луису Энрике и его штабу удачи в их будущих профессиональных проектах. Этот тренер заслужил любовь и восхищение всей Федерации, которая навсегда останется его домо», — написала пресс-служба Федерации футбола Испании.
Энрике работал со сборной Испании с 2019 года. Под его руководством «Фурия Роха» дошла до полуфинала чемпионата Европы 2020 года, однако уступила в серии пенальти команде Италии.