Луис де ла Фуэнте стал новым главным тренером сборной Испании по футболу

Де ла Фуэнте сменил на этой должности Луиса Энрике, об уходе которого было объявлено ранее в четверг. Сборная Испании под руководством Энрике проиграла команде Марокко в матче ⅛ финала чемпионата мира в Катаре (0:0, 0:3 — по пенальти). Представление де ла Фуэнте в качестве нового наставника национальной команды пройдет 12 декабря.

Де ла Фуэнте 61 год, он возглавлял молодежную сборную Испании (игроки не старше 21 года). Ранее он работал в сборных младших возрастов, в 2015 году специалист привел сборную Испании к победе на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, в 2019-м выиграл европейское первенство для игроков не старше 21 года. Также сборная Испании под его руководством стала серебряным призером Олимпиады в Токио.