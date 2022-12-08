Роналду выступил с заявлением на фоне слухов о его желании уйти из сборной Португалии

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«У нас слишком сплочённая команда, чтобы нас могли разбить внешние силы. Мы слишком храбрая нация, чтобы позволить себе сдаться какому-либо противнику. Мы — команда в прямом смысле этого слова. Команда, которая будет бороться за мечту до конца! Верьте нам! Вперёд, Португалия!», — написал Роналду в своём «твиттере».

Ранее появилась информация, что Роналду был крайне недоволен тем, что не вышел в стартовом составе сборной Португалии на матч ⅛ финала чемпионата мира 2022 года в Катаре с командой Швейцарии (6:1), а также своей ранней заменой в игре с Южной Кореей в третьем туре группового этапа (1:2).