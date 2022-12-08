Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022

«С финальным свистком матча Аргентина — Австралия в ⅛ — мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил… Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод…? Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят) Может, и на футбол схожу, если повезет?», — написал Генич в своем телеграм-канале.