Генич больше не будет комментировать матчи ЧМ-2022
Телекомментатор Константин Генич завершил работу на чемпионате мира в Катаре. Он не получил назначения на четвертьфинальные матчи турнира.
Телекомментатор Константин Генич завершил работу на чемпионате мира в Катаре. Он не получил назначения на четвертьфинальные матчи турнира.
«С финальным свистком матча Аргентина — Австралия в ⅛ — мой комментаторский ЧМ закончен. Хоть исторический гол Месси озвучил… Никаких вопросов. Всем спасибо за положительные отзывы. И за негативные тоже. Если это не повод…? Больше позитива! Надо собраться. Слетаю-ка я в Доху, посмотрю, как там дела обстоят) Может, и на футбол схожу, если повезет?», — написал Генич в своем телеграм-канале.
Ранее Генич не получил назначения на матчи 2-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Назначения комментаторов в ¼ финала распределились следующим образом: Хорватия — Бразилия: Михаил Моссаковский; Нидерланды — Аргентина: Дмитрий Шнякин; Марокко — Португалия: Станислав Минин; Англия — Франция: Роман Трушечкин.