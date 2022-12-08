Роналду всё-таки не уедет из сборной в разгар ЧМ? А жаль

Криштиану Роналду угрожал отъездом из сборной — такую новость опубликовало издание Record. Сборная Португалии почти сразу же выдала опровержение: «В Федерации футбола Португалии заявляют, что капитан национальной команды Криштиану Роналду ни разу не угрожал покинуть команду во время турнира в Катаре».

Мы не можем утверждать, кто прав — сборная или Record. Знаем только, что эта газета — одна из трёх основных спортивных изданий в стране (вместе с A Bola и O Jogo), а, по словам португальских коллег, у этого СМИ хорошие источники. Однако, раз сборная опровергла так оперативно, то преждевременный отъезд Роналду из сборной уже вряд ли случится.

Вопрос в другом: нужно ли выпускать капитана с первых минут в ¼ финала против марокканцев? Мы обратились к португальскому журналисту Жилу Нуньешу. Он пишет не для Record, который дал этот инсайд. И даже не для A Bolа, которая в сентябре вышла с разгромной статьёй «Меньше Роналду — больше Португалии». Нуньеш работает футбольным аналитиком в O Jogo.

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— Как вы оцениваете отсутствие Роналду в основном составе в ⅛ финала ЧМ-2022?

— Тут есть тактические причины: Гонсалу Рамуш отлично атакует пространство, а у Швейцарии как раз хватало много недостатков в обороне. Криштиану хорош именно на своей территории, в более ограниченных зонах. У него больше нет такой же интенсивности.

— Судя по всему, Роналду был разочарован попаданием на скамейку в ⅛ финала.

— У него была такая реакция на игру с Кореей, и тренер решил воспользоваться ситуацией, чтобы укрепить командный дух. В сборной хватает талантов, больше нет зависимости от Роналду.

— Если бы вы были на месте Фернанду Сантуша, то выпустили бы Роналду в старте в ¼ финала?

— Нет. Рамуш полезнее в плане интенсивности, высокого прессинга и взаимодействий с полузащитой (в юности он сам играл в центре поля). С ним сборная выглядит более сбалансированной. Рамуш может уступать Роналду в завершении, но у Гонсалу уверенность в себе размером со вселенную. Он положил шикарный мяч Швейцарии левой ногой — это ненормально для него. В общем, основная причина выбора Рамуша — гораздо большая связь нападающего с полузащитой, которая провоцирует более креативную игру, — сказал Нуньеш.

Само собой, у сестёр Роналду другое мнение на этот счёт. Они требуют уважения к великому футболисту. Только здесь весь вопрос в том, что является уважением. Похоже, Роналду в 37 лет просто проигрывает конкуренцию и винит в этом не себя. Так происходит и в клубе, и в сборной. Вряд ли это какой-то заговор против Роналду. Скорее, тренеры видят одно и то же независимо друг от друга. В родной стране футболиста об этом уже говорят открыто, несмотря на культ Роналду и влияние его агента Жоржа Мендеша.