Скалони — о матче с Нидерландами: Встретятся команды, которые всегда стараются атаковать

"В принципе, Родриго де Пауль в порядке. Посмотрим на сегодняшней тренировке, как будем формировать команду. Всегда после игры есть футболисты, которые тренируются отдельно. Сегодня мы примем решение исходя из того, как мы представляем игру. Де Пауль и Ди Мария тренировались вчера. Но впереди ещё день и тренировка, чтобы увидеть команду.