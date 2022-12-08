Ван Гал ответил Ди Марии, который назвал его худшим тренером в карьере

Ранее Ди Мария, который играл под руководством ван Гала в английском «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2014/15, обвинил нидерландца в предвзятости и назвал его худшим тренером в его жизни.

«Анхель Ди Мария — очень хороший футболист, который в момент, когда он играл в Манчестере, пережил много неприятностей. То, что он назвал меня худшим тренером в карьере… Это один из немногих игроков, который сказал подобное, обычно все наоборот. Мне неприятно, что Анхель сказал такое. Тренеру иногда приходится принимать не самые лучшие решения», — приводит слова ван Гала с пресс-конференции Voetbal International.