Время платить по счетам. Ван Гал не забыл проигранный полуфинал ЧМ-2014, Ди Мария назвал голландца худшим тренером в карьере

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
19:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Время платить по счетам. Ван Гал не забыл проигранный полуфинал ЧМ-2014, Ди Мария назвал голландца худшим тренером в карьере

У предстоящего четвертьфинала Аргентины и Нидерландов масса интриг, включая скандальные.

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Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9.12.2022, 22:00

Нидерланды-Аргентина-

Восемь лет спустя

У Луи ван Гала серьезные проблемы со здоровьем, однако ум по-прежнему ясен и память не подводит. Так что 71-летний специалист помнит все. И как журналисты критиковали сборную в начале ЧМ-2014, и досадный проигрыш Аргентине в полуфинальной серии пенальти. Тогда ван Гал не решился повторить свой четвертьфинальный трюк, когда под 11-метровые вышел Тим Крул. На сей раз Луи оставил в воротах Яспера Силессена, и тот не отразил ни одного удара с «точки».

«Я не люблю думать о прошлом. Но думаю, что игра 2014 года против Аргентины была нашей. Так что у нас есть незакрытый счет из-за того, что произошло на позапрошлом чемпионате мира», — заявил за несколько дней до встречи в Дохе ван Гал.

Вот только и среди аргентинцев есть тот, у кого есть неоплаченный счет к главному тренеру Нидерландов. И это — Анхель Ди Мария. Футболист, чье состояние здоровья и темпы восстановления после травмы стали непременным атрибутом сводок из аргентинского лагеря. И футболист, который непременно был звездой во всех своих командах. В «Бенфике», «Реале», «ПСЖ» и теперь в «Ювентусе», а единственный провал пришелся на «МЮ», который тогда тренировал ван Гал.

Неоправданные надежды

Тот переход Ди Марии из «Реала» стал одной из самых громких историй летнего трансферного рынка-2014. Звезды мадридцев Криштиану Роналду и Серхио Рамос даже обращались к президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу с просьбой не продавать одного из лидеров, однако предложение из Англии оказалось слишком выгодным.

В итоге «МЮ» заплатил за аргентинскую звезду 59,7 миллиона фунтов стерлингов, что на тот момент стало самой дорогой покупкой в истории АПЛ. И, как оказалось, одной из самых неудачных. Хотя, приглашая победителя Лиги чемпионов и вручив ему сакральную для «красных дьяволов» футболку с седьмым номером, на «Олд Траффорд» ждали большего, чем четыре гола и 10 результативных передач за оказавшийся единственным сезон.

Да и сам Ди Мария, не дождавшись от «Реала» предложения о новом контракте на более выгодных условиях, светился от счастья и говорил: «Я мог покинуть Мадрид только ради “МЮ”. А начиналось все здорово — с трех голов и стольких же ассистентских баллов в первых пяти матчах АПЛ и слов благодарности в адрес ван Гала. Тот в свою очередь вспоминал, как хотел пригласить еще совсем молодого Анхеля в АЗ, а потом что-то сломалось.

Для творца Ди Марии требования тренера были слишком схематичны и загоняли в жесткие рамки. Плюс семье было сложно адаптироваться в Англии, а пиком стало ограбление дома аргентинца. Так что в Париж, куда его звали прежде, но не могли заплатить за трансфер на уровне «МЮ», Ди Мария буквально умчался. И постарался вычеркнуть английскую главу из своей жизни.

Разные версии

В одном из интервью аргентинец говорил, что проблемы были не в адаптации, а в том, что ему не могли найти позицию. При этом ван Гал был не слишком доволен стремлением Ди Марии часто идти в обводку. И в какой-то момент тлевший огонь конфликта вспыхнул.

«В первые два месяца в “Манчестере” все было в порядке, но после одной ссоры все изменилось, и наши отношения больше не были прежними. Мы поссорились, потому что он постоянно указывал мне на негативные вещи. Ему не понравилось, как я разговаривал с ним, и с этого начались проблемы», — вспоминал Ди Мария свою английскую историю.

Тренерская версия, естественно, была иной. «У Ди Марии были проблемы с английской футбольной культурой и климатом. Я всегда спрашиваю футболиста, где он хочет играть. Для него это был левый фланг, и с него мы начали, но это было не так хорошо для игрока с такой трансферной стоимостью. Тогда я полагал, что следует посмотреть, не лучше ли для него другая роль. Использовал его на позиции левого вингера, “десятки”, второго нападающего и справа. Потом критики говорят, что я часто менял ему позиции. Однако я дал ему все шансы, какие только были, чтобы выступать хорошо», — рассуждал ван Гал.

Что до Ди Марии, то, вопреки теории о том, что время лечит, его комментарии с каждым разом становились все более жесткими. В прошлом году аргентинец даже назвал ван Гала своей главной проблемой в «МЮ» и худшим тренером в карьере, который даже после удачных матчей указывал на неточные передачи. В пятницу каждый постарается оплатить накопившиеся счета.

Андрей Кузичев

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Бразилия
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Швеция
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Чили
1
Бразилия
Бразилия
2
Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
Чили
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
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Япония, Южная Корея
1
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Бразилия
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