Луис Энрике выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера сборной Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике опубликовал прощальное письмо.
Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике опубликовал прощальное письмо.
Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) 8 декабря объявила о прекращении сотрудничества с 52-летним специалистом, вакантный пост занял Луис де ла Фуэнте.
Сборная Испании в ⅛ финала ЧМ-2022 в Катаре проиграла команде Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).
"Все началось четыре года назад и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Благодарю всех сотрудников RFEF.
Конечно же, благодарю игроков, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Мне жаль, что я не смог помочь вам больше.
Также благодарность всему помощникам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всем, что нам нужно. Быть частью этого было очень приятно.
И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты.
Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всем, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет.
Вперед, Испания! Всего доброго. Спасибо!" — говорится в заявлении Луиса Энрике.