Луис Энрике выступил с заявлением после ухода с поста главного тренера сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) 8 декабря объявила о прекращении сотрудничества с 52-летним специалистом, вакантный пост занял Луис де ла Фуэнте.

Сборная Испании в ⅛ финала ЧМ-2022 в Катаре проиграла команде Марокко (0:0, 0:3 по пенальти).

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"Все началось четыре года назад и время пролетело очень быстро. Я могу быть только благодарен тем, кто дважды назначал меня на этот пост (президенту Рубиалесу и спортивному директору Молине). Благодарю всех сотрудников RFEF.

Конечно же, благодарю игроков, которые вели себя образцово и были верны нашей идее. Мне жаль, что я не смог помочь вам больше.

Также благодарность всему помощникам, которые неустанно работают, чтобы помочь игрокам и тренерскому штабу во всем, что нам нужно. Быть частью этого было очень приятно.

И последнее, но не менее важное: благодарю болельщиков, которые неизменно выражали нам свою поддержку во все времена, особенно в самые тяжелые моменты.

Пришло время прощаться. Команде нужна поддержка во всем, чтобы Луис де ла Фуэнте добился всего, чего хочет.