Неймар: Мы полностью сосредоточены на завоевании титула

«Безусловно, пришло время идти дальше. Очевидно, что мы мечтаем о титуле, но мы должны идти шаг за шагом. Игра с Кореей была четвёртой. У нас осталось три матча. Мы очень хорошо подготовлены и полностью сосредоточены на завоевании титула.



Бить рекорды — это большой источник гордости для меня. Я добился определенных вещей, о которых никогда не думал, так что я действительно счастлив.



Я был очень напуган из-за травмы, потому что у меня был отличный сезон. Получить такую травму действительно тяжело. Я проплакал всю ночь. Моя семья знает это. Но все обошлось. Все усилия стоили того, чтобы оставаться до 11 утра, лечиться у нашего физиотерапевта и до 5 или 6 утра в другие дни. Все страдания стоили того, если получится так, что мы победоносно завершим это путешествие», — приводит слова Неймара официальный сайт ФИФА.