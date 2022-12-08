Сборная Германии страдает даже после вылета с ЧМ. Из команды ушёл важнейший человек

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
9.12Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
9.12Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
22:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии страдает даже после вылета с ЧМ. Из команды ушёл важнейший человек

Бирхофф был опорой для Флика. Теперь тренер остался один.

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Источник: Reuters

Сборная Германии вылетела с чемпионата мира ещё на групповой стадии, но продолжает притягивать внимание. Активнее всего болельщики следили за сагой с главным тренером Ханс-Дитером Фликом, который мог, но так и не покинул свой пост. Однако одна важнейшая потеря у немцев всё же произошла.

Сборная Германии лишилась менеджера. А Флик — опоры

Речь об Оливере Бирхоффе. В своё время он сам выступал за Германию (и даже становился чемпионом Европы в 1996-м), а после окончания карьеры, в 2004-м, получил пост в сборной. Причём должность менеджера ввели специально для Бирхоффа.

В том числе с работой Бирхоффа связаны все последние успехи сборной Германии. При нём команда стала чемпионом мира и регулярно добиралась до решающих стадий больших турниров.

В случае с назначением Флика Оливер тоже сыграл решающую роль. Тренер до этого работал в «Баварии», с которой достиг ошеломительного успеха. Флик покинул клуб из-за недопонимания с руководством и сразу стал одним из самых желанных специалистов на рынке. Тут-то и подсуетился Бирхофф: он помог Немецкому футбольному союзу договориться с Фликом и быстро наладил отношения с тренером. С тех пор они работали в тесной связке.

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Но досрочный вылет с чемпионата мира сильно ударил по Бирхоффу. Менеджер сборной не скрывал разочарования в своих заявлениях, а потом союз объявил, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Тот самый контракт, который перед чемпионатом мира — 2018 (тоже провальным) был продлён до 2024 года и который Бирхофф изначально планировал отработать до конца.

Разумеется, Флик, привыкший к наличию рядом опытного и авторитетного человека, оказался не в восторге от расставания.

Будет очень сложно заполнить ту пустоту, которую Бирхофф оставил как в личном, так и в профессиональном плане. Наше сотрудничество всегда основывалось на лояльности и доверии.

Ханс-Дитер Флик

Что пишут об изменениях в сборной Германии?

Уходу Бирхоффа немецкие СМИ уделяют не меньше внимания, чем решению продолжить сотрудничество с Фликом. И многие журналисты отмечают важность бывшего менеджера сборной для её тренера.

Sport1.de: Гигантская задача, но времени немного.

«Домашний Евро-2024 был совместным проектом Бирхоффа и Флика. Теперь тренер вынужден идти по этому пути в одиночестве. Перед Фликом стоит гигантская задача, но времени у него немного».

Der Westen: Решение не без взрывных последствий. Каждая неудача будет увеличивать панику.

«После провала на чемпионате мира репутация Флика немного уменьшилась. Продолжение сотрудничества — решение не без взрывных последствий. Многие призывали начать всё с чистого листа, и речь не только о позиции менеджера сборной, освободившейся после ухода Бирхоффа. “Флик стартует даже не с нуля, а с минуса” — эта фраза болельщика максимально ёмко описывает положение дел. Внимание к сборной теперь будет даже пристальнее, чем обычно. И каждая неудача будет увеличивать панику».

Kicker: Нужно будет действовать в более авторитарной манере.

«Продолжение сотрудничества с тренером — правильное решение. Однако Флику, привыкшему защищать своих футболистов, придётся вести себя жёстче. Когда игроки “Баварии” прямо перед матчами с Венгрией и Англией отправляются на Октоберфест и Нойер с Горецкой подхватывают коронавирус, это неправильное отношение к делу. Когда Зане неполноценно участвует в тренировках на чемпионате мира, потому что ему не нравятся упражнения, это также неприемлемо. И когда Рюдигер издевается над японским футболистом, ему явно нужно внушение от тренера. Примеров ещё много, но вывод один: Флику нужно будет действовать в более авторитарной манере».

Кто заменит Бирхоффа?

Официально должность остаётся вакантной, но журналисты уже раскопали подробности. По информации авторитетного издания Kicker, главный кандидат на пост менеджера сборной Германии после ухода Бирхоффа — спортивный директор берлинской «Герты» Фреди Бобич.

Кстати, Бобич, как и Бирхофф, играл за сборную Германии и выигрывал Евро-1996. Так что подход Немецкого футбольного союза теперь понятен.

Михаил Рождественский

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Югославия
3
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США
1970
Мексика
1
Бразилия
Бразилия
2
Италия
Италия
3
ФРГ
ФРГ
1998
Франция
1
Франция
Франция
2
Бразилия
Бразилия
3
Хорватия
Хорватия
2002
Япония, Южная Корея
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Бразилия
Бразилия
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