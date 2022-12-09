Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
18:00Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
22:00Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
08:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

«СЭ» опросил восемь корреспондентов из стран — четвертьфиналистов чемпионата мира. «СЭ» опросил восемь корреспондентов из стран — четвертьфиналистов чемпионата мира. Что они думают о своих и чужих командах?

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Источник: Спорт-Экспресс

Почему ваша сборная выиграет чемпионат мира?

Джон Брэдли, Icons Series (Англия): — Думаю, что сейчас у англичан одно из сильнейших поколений молодых футболистов в мире — Фоден, Беллингем и другие таланты впечатляют. Эволюционировала и игра опытных футболистов — таких как Кейн. Он разносторонний нападающий, что мы видим на этом турнире. Важно и то, что Англия умеет добиваться результата: полуфинал чемпионата мира четыре года назад в России, финал Евро год назад, сейчас мы уже в четвертьфинале.

Наим Бенеддра, GOAL (Франция): — Рецепт победы четырехлетней давности все еще действует. Дидье Дешам по-прежнему на тренерском посту, в обойме и основные творцы триумфа — Мбаппе, Гризманн, Варан, Льорис. Командная игра все еще на высоком уровне, как и психологическое состояние. Франция уже сняла проклятие с чемпионов мира, которые в последние годы все время выбывали до начала плей-офф. Наконец, у нас есть Мбаппе. Как можно не быть оптимистичным, когда у тебя в составе такая машина?

Йитсе Бос, ESPN (Нидерланды): — Идет третий срок Луи ван Гала в сборной Нидерландов. Первый был сплошным разочарованием, но вторая попытка оказалась куда лучше. На чемпионате мира 2014 года оранжевые с не самым лучшим поколением и по нетипичной для себя схеме 5−3−2, над которой многие смеялись, добрались до полуфинала, где уступили Аргентине только по пенальти. После пропуска двух крупных турниров и плохого выступления на Евро-2020 ван Гал снова вернулся с целью победить на чемпионате мира. Опять не самые сильные игроки, опять расстановка 5−3−2, и у ван Гала опять неплохо получается. Он до сих пор не проиграл ни одного матча чемпионата мира за 120 минут. Голландию тяжело победить, ведь у нас, на мой взгляд, лучшие защитники.

Лукас Ахурия, La Secta Deportiva (Аргентина): — У Аргентины супермощная команда: хватает и опытных игроков, и безумно одаренной молодежи. Отличная защита, интересные полузащитники и результативные нападающие. А главная причина — Месси, что очевидно. Недавние победы в Кубке Америки и Финалиссиме вернули надежду на то, что мы наконец-то станем лучшими на планете.

Первый гол Месси в плей-офф ЧМ помог Аргентине выйти в четвертьфинал
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Жорже Натан, Globo Esporte (Бразилия): — Выход в четвертьфинал для Бразилии — всегда рутина, почти обязательство. Но эта Бразилия — одна из самых талантливых и цельных. Сейчас я с оптимизмом смотрю на вероятность выхода в финал из-за сильной скамейки — редко бывает, чтобы у сборной был настолько громадный выбор топ-футболистов, а ведь мощь резерва очень важна. Кроме того, у Бразилии на редкость хладнокровная и надежная оборона, что делает ее шансы выше, чем раньше.

Горан Чичин-Машанскер, Sportske novosti (Хорватия): — Сборная Хорватии в первую очередь сильна ментально, а это качество необходимо любой команде, мечтающей о высоких достижениях. Только шесть футболистов остались в сборной с ЧМ-2018, но большинство из них по-прежнему на первых ролях. Они же передают бесценный опыт молодежи, которой у Хорватии с избытком. Отмечу и атмосферу внутри команды — она великолепна! Златко Далич изгнал игроков, которые портили атмосферу, и сплоченность снова стала характерной чертой Хорватии. Да, впереди Бразилия, но мы уже не раз доказывали, что трудности делают нас сильнее — в шести из последних семи игр плей-офф на крупных турнирах хорваты уходили в овертайм.

А еще хорваты суеверны. Наша сборная дважды выходила из группы на чемпионатах мира и оба раза попадала в медали: во Франции в 1998 году мы заняли третье место, а в России — второе.

Мохамед Лааби, Leseco.ma (Марокко): — Сила Марокко — в командном духе. Тренер Валид Реграги смог за короткое время сплотить команду и вселить в футболистов веру в то, что они способны на все. Игроки готовы умереть на поле за свою страну. По правде говоря, мы все еще не до конца осознаем, что происходит. Думаю, раз уж мы можем обыграть Бельгию и Испанию, то можем победить любого.

Витор А. Гонсалвеш, Record (Португалия): — Португалия победит, потому что я за нее болею, ха-ха! Если серьезно, то я не вижу причин, по которым мы не можем обыграть кого-то из соперников. У нас сильные футболисты и опытный тренер, но свою мощь мы должны доказать на поле.

Мбаппе устроил шоу! Сборная Франции прошла Польшу
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Почему ваша сборная не выиграет чемпионат мира?

Брэдли (Англия): — Много уязвимых мест. Оборона не внушает доверия, хотя и не пропускает уже три матча подряд. Все еще сомневаюсь по поводу выбора Пикфорда первым номером сборной. Но самое главное — календарь. Пока Англия еще не проходила тестирование топ-командой. В четвертьфинале ее ждет Франция и Мбаппе — и это лишь первая встреча с грандом.

Бенеддра (Франция): — Пока французы идут по ровной дороге: все соперники были слабее нас. Англия станет первым серьезным препятствием на пути. Как Юпамекано и Варан будут бороться с быстрыми английскими форвардами, учитывая, что это не сыгранная пара? Да и позиция Кунде вызывает вопросы: он играет на месте правого защитника, хотя лучше выглядит в центре. Обязательно нужно избежать травм: Франция и так потеряла много футболистов, и, к примеру, у Тшуамени, Тео и Рабьо вообще нет адекватных замен.

Бос (Нидерланды): — Голландцам пока везет. Наша сборная играет плохо, создает всего несколько моментов за матч, но регулярно побеждает, потому что забивает легкие голы. Я сомневаюсь, что мы можем победить такую сильную команду, как Аргентина, Бразилия или Франция.

Ахурия (Аргентина): — Остановить нас могут только такие ошибки, которые мы совершали в стартовом матче с Саудовской Аравией. Но я очень рад, что Аргентина уже провела такую ужасную игру на групповом этапе, а не на стадии плей-офф. То поражение сделало нас внимательнее, и беспроигрышная серия больше не давит.

Натан (Бразилия): — У многих футболистов есть проблемы со здоровьем. Неймар выздоровел, но Алекс Сандро и Алекс Теллес травмированы, поэтому в последней игре позицию левого защитника закрывал Данило. Из-за этого Милитао действовал на правом фланге. Не всех в Бразилии устраивает матч-менеджмент Тите — он не всегда выбирает лучшие варианты для усиления игры и подвергается критике за несвоевременные замены.

Чичин (Хорватия): — Меня беспокоит усталость ключевых игроков: например, Модрич и Ковачич были заменены в начале овертайма матча с Японией. Бразилия предоставляла отдых лидерам с Камеруном, в то время как Хорватия использовала основу по максимуму во всех матчах. Кроме того, наша команда провела 120 минут с Японией, а Бразилия отправила Корею домой всего за полчаса. Беспокоит меня и атака. У Хорватии нет такого забивного нападающего, каким был Марио Манджукич в России.

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Лааби (Марокко): — Усталость и травмы. По ходу матча с Испанией все видели, что у игроков не все в порядке с физической готовностью — проблемы возникали у Амрабата, Агерда, Саисса, Мазрауи, Амалла, Хакими. Чтобы достичь вершины, нам нужен полностью здоровый состав. Надеюсь, все успеют восстановиться к встрече с Португалией.

Гонсалвеш (Португалия): — Главная задача Португалии — сохранить командный дух на фоне всех проблем, связанных с Криштиану Роналду. Пока все выглядит так, будто Роналду затмевает собой сборную, а так не должно быть. Чтобы стать чемпионом мира, ни один игрок твоей команды не должен ее превосходить. Уж точно не в Португалии, где и так хватает хороших игроков. Пока команда справляется с этим, но, боюсь, в перспективе командный дух может быть подорван.

Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
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Если чемпионом станет не ваша сборная, то кто?

Брэдли (Англия): — Перед стартом турнира, как и большинство, я предполагал, что тяжелее всего будет обыграть Бразилию и Францию. Южноамериканцев выделю особо — в этом году они выглядят мощно во всех линиях.

Бенеддра (Франция): — Если Франция вылетит, то, думаю, Англия пройдет путь до конца. Это одновременно зрелая и молодая команда, у которой есть опыт серьезных побед на двух крупных турнирах подряд. Рэшфорд и Фоден показывают приятный футбол. И даже те, кого постоянно критикуют, отлично выглядят на турнире — я говорю о Магуайре и Хендерсоне. Но для победы британцам надо избежать серии пенальти.

Бос (Нидерланды): — Аргентина. Потому что Месси. Я был бы счастлив, если бы он вышел из тени Марадоны.

Ахурия (Аргентина): — Франция — действующие чемпионы, Мбаппе в огне. Как и у нас, у французов потрясающая команда. Я желаю им дойти до финала. Бразилия тоже хороша — если с Неймаром все будет в порядке, то она может выиграть. Неймар — ее талисман.

Источник: Reuters

Натан (Бразилия): — Португалия. Во-первых, я большой поклонник Криштиану Роналду, и он заслуживает этот титул. Во-вторых, у португальцев и без него гигантский потенциал, о чем говорит игра против Швейцарии. Победа на чемпионате мира навсегда сделает Роналду одним из величайших людей в истории спорта.

Чичин (Хорватия): — Франция или Бразилия. Обе команды и обладают отличным подбором футболистов, и сильны командной игрой. Мбаппе и Неймар способны решить исход любого матча одним действием.

Лааби (Марокко): — Бразилия показывает привлекательную и содержательную игру. Вижу ее в финале. Но всем нужно опасаться Франции, которая выглядит уверенной и готовой защитить титул. В любом случае никто не ожидал увидеть среди топ-сборных такого гостя, как Марокко. Надеюсь, мы подпортим еще чьи-то ожидания.

Гонсалвеш (Португалия): — Все восемь сборных достойны стать чемпионами мира. Даже Марокко. Я не уверен и в том, что Аргентина обыграет Голландию, у Франции и Англии финал задолго до финала… Бразилия находится в отличной форме, но ей нужно встретиться с серьезным соперником, а пока таких на ее пути не было. Без Португалии у меня нет фаворита, поэтому пусть выиграет именно она!

Гоша Чернов

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1938
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1
Италия
Италия
2
Венгрия
Венгрия
3
Бразилия
Бразилия
1950
Бразилия
1
Уругвай
Уругвай
2
Бразилия
Бразилия
3
Швеция
Швеция
1974
ФРГ
1
ФРГ
ФРГ
2
Нидерланды
Нидерланды
3
Польша
Польша
1986
Мексика
1
Аргентина
Аргентина
2
ФРГ
ФРГ
3
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