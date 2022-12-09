Почему Марокко станет чемпионом мира, а Бразилия — нет? Мировые журналисты отвечают на главные вопросы

Почему ваша сборная выиграет чемпионат мира?

Джон Брэдли, Icons Series (Англия): — Думаю, что сейчас у англичан одно из сильнейших поколений молодых футболистов в мире — Фоден, Беллингем и другие таланты впечатляют. Эволюционировала и игра опытных футболистов — таких как Кейн. Он разносторонний нападающий, что мы видим на этом турнире. Важно и то, что Англия умеет добиваться результата: полуфинал чемпионата мира четыре года назад в России, финал Евро год назад, сейчас мы уже в четвертьфинале.

Наим Бенеддра, GOAL (Франция): — Рецепт победы четырехлетней давности все еще действует. Дидье Дешам по-прежнему на тренерском посту, в обойме и основные творцы триумфа — Мбаппе, Гризманн, Варан, Льорис. Командная игра все еще на высоком уровне, как и психологическое состояние. Франция уже сняла проклятие с чемпионов мира, которые в последние годы все время выбывали до начала плей-офф. Наконец, у нас есть Мбаппе. Как можно не быть оптимистичным, когда у тебя в составе такая машина?

Йитсе Бос, ESPN (Нидерланды): — Идет третий срок Луи ван Гала в сборной Нидерландов. Первый был сплошным разочарованием, но вторая попытка оказалась куда лучше. На чемпионате мира 2014 года оранжевые с не самым лучшим поколением и по нетипичной для себя схеме 5−3−2, над которой многие смеялись, добрались до полуфинала, где уступили Аргентине только по пенальти. После пропуска двух крупных турниров и плохого выступления на Евро-2020 ван Гал снова вернулся с целью победить на чемпионате мира. Опять не самые сильные игроки, опять расстановка 5−3−2, и у ван Гала опять неплохо получается. Он до сих пор не проиграл ни одного матча чемпионата мира за 120 минут. Голландию тяжело победить, ведь у нас, на мой взгляд, лучшие защитники.

Лукас Ахурия, La Secta Deportiva (Аргентина): — У Аргентины супермощная команда: хватает и опытных игроков, и безумно одаренной молодежи. Отличная защита, интересные полузащитники и результативные нападающие. А главная причина — Месси, что очевидно. Недавние победы в Кубке Америки и Финалиссиме вернули надежду на то, что мы наконец-то станем лучшими на планете.

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Жорже Натан, Globo Esporte (Бразилия): — Выход в четвертьфинал для Бразилии — всегда рутина, почти обязательство. Но эта Бразилия — одна из самых талантливых и цельных. Сейчас я с оптимизмом смотрю на вероятность выхода в финал из-за сильной скамейки — редко бывает, чтобы у сборной был настолько громадный выбор топ-футболистов, а ведь мощь резерва очень важна. Кроме того, у Бразилии на редкость хладнокровная и надежная оборона, что делает ее шансы выше, чем раньше.

Горан Чичин-Машанскер, Sportske novosti (Хорватия): — Сборная Хорватии в первую очередь сильна ментально, а это качество необходимо любой команде, мечтающей о высоких достижениях. Только шесть футболистов остались в сборной с ЧМ-2018, но большинство из них по-прежнему на первых ролях. Они же передают бесценный опыт молодежи, которой у Хорватии с избытком. Отмечу и атмосферу внутри команды — она великолепна! Златко Далич изгнал игроков, которые портили атмосферу, и сплоченность снова стала характерной чертой Хорватии. Да, впереди Бразилия, но мы уже не раз доказывали, что трудности делают нас сильнее — в шести из последних семи игр плей-офф на крупных турнирах хорваты уходили в овертайм.

А еще хорваты суеверны. Наша сборная дважды выходила из группы на чемпионатах мира и оба раза попадала в медали: во Франции в 1998 году мы заняли третье место, а в России — второе.

Мохамед Лааби, Leseco.ma (Марокко): — Сила Марокко — в командном духе. Тренер Валид Реграги смог за короткое время сплотить команду и вселить в футболистов веру в то, что они способны на все. Игроки готовы умереть на поле за свою страну. По правде говоря, мы все еще не до конца осознаем, что происходит. Думаю, раз уж мы можем обыграть Бельгию и Испанию, то можем победить любого.

Витор А. Гонсалвеш, Record (Португалия): — Португалия победит, потому что я за нее болею, ха-ха! Если серьезно, то я не вижу причин, по которым мы не можем обыграть кого-то из соперников. У нас сильные футболисты и опытный тренер, но свою мощь мы должны доказать на поле.

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Почему ваша сборная не выиграет чемпионат мира?

Брэдли (Англия): — Много уязвимых мест. Оборона не внушает доверия, хотя и не пропускает уже три матча подряд. Все еще сомневаюсь по поводу выбора Пикфорда первым номером сборной. Но самое главное — календарь. Пока Англия еще не проходила тестирование топ-командой. В четвертьфинале ее ждет Франция и Мбаппе — и это лишь первая встреча с грандом.

Бенеддра (Франция): — Пока французы идут по ровной дороге: все соперники были слабее нас. Англия станет первым серьезным препятствием на пути. Как Юпамекано и Варан будут бороться с быстрыми английскими форвардами, учитывая, что это не сыгранная пара? Да и позиция Кунде вызывает вопросы: он играет на месте правого защитника, хотя лучше выглядит в центре. Обязательно нужно избежать травм: Франция и так потеряла много футболистов, и, к примеру, у Тшуамени, Тео и Рабьо вообще нет адекватных замен.

Бос (Нидерланды): — Голландцам пока везет. Наша сборная играет плохо, создает всего несколько моментов за матч, но регулярно побеждает, потому что забивает легкие голы. Я сомневаюсь, что мы можем победить такую сильную команду, как Аргентина, Бразилия или Франция.

Ахурия (Аргентина): — Остановить нас могут только такие ошибки, которые мы совершали в стартовом матче с Саудовской Аравией. Но я очень рад, что Аргентина уже провела такую ужасную игру на групповом этапе, а не на стадии плей-офф. То поражение сделало нас внимательнее, и беспроигрышная серия больше не давит.

Натан (Бразилия): — У многих футболистов есть проблемы со здоровьем. Неймар выздоровел, но Алекс Сандро и Алекс Теллес травмированы, поэтому в последней игре позицию левого защитника закрывал Данило. Из-за этого Милитао действовал на правом фланге. Не всех в Бразилии устраивает матч-менеджмент Тите — он не всегда выбирает лучшие варианты для усиления игры и подвергается критике за несвоевременные замены.

Чичин (Хорватия): — Меня беспокоит усталость ключевых игроков: например, Модрич и Ковачич были заменены в начале овертайма матча с Японией. Бразилия предоставляла отдых лидерам с Камеруном, в то время как Хорватия использовала основу по максимуму во всех матчах. Кроме того, наша команда провела 120 минут с Японией, а Бразилия отправила Корею домой всего за полчаса. Беспокоит меня и атака. У Хорватии нет такого забивного нападающего, каким был Марио Манджукич в России.

Лааби (Марокко): — Усталость и травмы. По ходу матча с Испанией все видели, что у игроков не все в порядке с физической готовностью — проблемы возникали у Амрабата, Агерда, Саисса, Мазрауи, Амалла, Хакими. Чтобы достичь вершины, нам нужен полностью здоровый состав. Надеюсь, все успеют восстановиться к встрече с Португалией.

Гонсалвеш (Португалия): — Главная задача Португалии — сохранить командный дух на фоне всех проблем, связанных с Криштиану Роналду. Пока все выглядит так, будто Роналду затмевает собой сборную, а так не должно быть. Чтобы стать чемпионом мира, ни один игрок твоей команды не должен ее превосходить. Уж точно не в Португалии, где и так хватает хороших игроков. Пока команда справляется с этим, но, боюсь, в перспективе командный дух может быть подорван.

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Если чемпионом станет не ваша сборная, то кто?

Брэдли (Англия): — Перед стартом турнира, как и большинство, я предполагал, что тяжелее всего будет обыграть Бразилию и Францию. Южноамериканцев выделю особо — в этом году они выглядят мощно во всех линиях.

Бенеддра (Франция): — Если Франция вылетит, то, думаю, Англия пройдет путь до конца. Это одновременно зрелая и молодая команда, у которой есть опыт серьезных побед на двух крупных турнирах подряд. Рэшфорд и Фоден показывают приятный футбол. И даже те, кого постоянно критикуют, отлично выглядят на турнире — я говорю о Магуайре и Хендерсоне. Но для победы британцам надо избежать серии пенальти.

Бос (Нидерланды): — Аргентина. Потому что Месси. Я был бы счастлив, если бы он вышел из тени Марадоны.

Ахурия (Аргентина): — Франция — действующие чемпионы, Мбаппе в огне. Как и у нас, у французов потрясающая команда. Я желаю им дойти до финала. Бразилия тоже хороша — если с Неймаром все будет в порядке, то она может выиграть. Неймар — ее талисман.

Натан (Бразилия): — Португалия. Во-первых, я большой поклонник Криштиану Роналду, и он заслуживает этот титул. Во-вторых, у португальцев и без него гигантский потенциал, о чем говорит игра против Швейцарии. Победа на чемпионате мира навсегда сделает Роналду одним из величайших людей в истории спорта.

Чичин (Хорватия): — Франция или Бразилия. Обе команды и обладают отличным подбором футболистов, и сильны командной игрой. Мбаппе и Неймар способны решить исход любого матча одним действием.

Лааби (Марокко): — Бразилия показывает привлекательную и содержательную игру. Вижу ее в финале. Но всем нужно опасаться Франции, которая выглядит уверенной и готовой защитить титул. В любом случае никто не ожидал увидеть среди топ-сборных такого гостя, как Марокко. Надеюсь, мы подпортим еще чьи-то ожидания.

Гонсалвеш (Португалия): — Все восемь сборных достойны стать чемпионами мира. Даже Марокко. Я не уверен и в том, что Аргентина обыграет Голландию, у Франции и Англии финал задолго до финала… Бразилия находится в отличной форме, но ей нужно встретиться с серьезным соперником, а пока таких на ее пути не было. Без Португалии у меня нет фаворита, поэтому пусть выиграет именно она!