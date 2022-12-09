Робби Уильямс дал концерт для сборной Англии перед матчем с Францией на ЧМ в Катаре
Известный британский певец Робби Уильямс дал закрытый концерт для сборной Англии в Катаре.
Известный британский певец Робби Уильямс дал закрытый концерт для сборной Англии в Катаре.
Как сообщает Daily Telegraph, 48-летний музыкант выcтупил перед командой после тренировки в среду вечером.
Уильямс исполнил несколько хитов на базе англичан в преддверии матча ¼ финала чемпионата мира со сборной Франции.
Сборные Англии и Франции сыграют на стадионе «Эль-Байт» 10 декабря, начало игры — в 22:00 мск.