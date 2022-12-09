Двумя матчами в пятницу стартует ¼ финала чемпионата мира по футболу в Катаре

Чемпионат мира по футболу 2022

20 ноября - 18 декабря

0д0ч0м
Группа A
тв
20.11ЗавершенКатар0Эквадор2
Группа B
тв
21.11ЗавершенАнглия6Иран2
Группа A
тв
21.11ЗавершенСенегал0Нидерланды2
Группа B
тв
21.11ЗавершенСША1Уэльс1
Группа C
тв
22.11ЗавершенАргентина1Саудовская Аравия2
Группа D
тв
22.11ЗавершенДания0Тунис0
Группа C
тв
22.11ЗавершенМексика0Польша0
Группа D
тв
22.11ЗавершенФранция4Австралия1
Группа F
тв
23.11ЗавершенМарокко0Хорватия0
Группа E
тв
23.11ЗавершенГермания1Япония2
Группа E
тв
23.11ЗавершенИспания7Коста-Рика0
Группа F
тв
23.11ЗавершенБельгия1Канада0
Группа G
тв
24.11ЗавершенШвейцария1Камерун0
Группа H
тв
24.11ЗавершенУругвай0Южная Корея0
Группа H
тв
24.11ЗавершенПортугалия3Гана2
Группа G
тв
24.11ЗавершенБразилия2Сербия0
Группа B
тв
25.11ЗавершенУэльс0Иран2
Группа A
тв
25.11ЗавершенКатар1Сенегал3
Группа A
тв
25.11ЗавершенНидерланды1Эквадор1
Группа B
тв
25.11ЗавершенАнглия0США0
Группа D
тв
26.11ЗавершенТунис0Австралия1
Группа C
тв
26.11ЗавершенПольша2Саудовская Аравия0
Группа D
тв
26.11ЗавершенФранция2Дания1
Группа C
тв
26.11ЗавершенАргентина2Мексика0
Группа E
тв
27.11ЗавершенЯпония0Коста-Рика1
Группа F
тв
27.11ЗавершенБельгия0Марокко2
Группа F
тв
27.11ЗавершенХорватия4Канада1
Группа E
тв
27.11ЗавершенИспания1Германия1
Группа G
тв
28.11ЗавершенКамерун3Сербия3
Группа H
тв
28.11ЗавершенЮжная Корея2Гана3
Группа G
тв
28.11ЗавершенБразилия1Швейцария0
Группа H
тв
28.11ЗавершенПортугалия2Уругвай0
Группа A
тв
29.11ЗавершенНидерланды2Катар0
Группа A
тв
29.11ЗавершенЭквадор1Сенегал2
Группа B
тв
29.11ЗавершенУэльс0Англия3
Группа B
тв
29.11ЗавершенИран0США1
Группа D
тв
30.11ЗавершенТунис1Франция0
Группа D
тв
30.11ЗавершенАвстралия1Дания0
Группа C
тв
30.11ЗавершенПольша0Аргентина2
Группа C
тв
30.11ЗавершенСаудовская Аравия1Мексика2
Группа F
тв
1.12ЗавершенКанада1Марокко2
Группа F
тв
1.12ЗавершенХорватия0Бельгия0
Группа E
тв
1.12ЗавершенЯпония2Испания1
Группа E
тв
1.12ЗавершенКоста-Рика2Германия4
Группа H
тв
2.12ЗавершенГана0Уругвай2
Группа H
тв
2.12ЗавершенЮжная Корея2Португалия1
Группа G
тв
2.12ЗавершенСербия2Швейцария3
Группа G
тв
2.12ЗавершенКамерун1Бразилия0
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенНидерланды3США1
1/8 финала
тв
3.12ЗавершенАргентина2Австралия1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенФранция3Польша1
1/8 финала
тв
4.12ЗавершенАнглия3Сенегал0
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенПенальтиЯпония1 (1)Хорватия1 (3)
1/8 финала
тв
5.12ЗавершенБразилия4Южная Корея1
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПенальтиМарокко0 (3)Испания0 (0)
1/8 финала
тв
6.12ЗавершенПортугалия6Швейцария1
1/4 финала
18:00Не началсяХорватияБразилия
1/4 финала
22:00Не началсяНидерландыАргентина
1/4 финала
10.12Не началсяМароккоПортугалия
1/4 финала
10.12Не началсяАнглияФранция
1/2 финала
13.12Не началсяП 57П 58
1/2 финала
14.12Не началсяП 59П 60
Матч за 3-е место
17.12Не началсяПр 61Пр 62
Финал
18.12Не началсяП 61П 62
Таблицы
Все таблицы
Группа A
1
Нидерланды
37
2
Сенегал
36
3
Эквадор
34
4
Катар
30
Группа B
1
Англия
37
2
США
35
3
Иран
33
4
Уэльс
31
Группа C
1
Аргентина
36
2
Польша
34
3
Мексика
34
4
Саудовская Аравия
33
Группа D
1
Франция
36
2
Австралия
36
3
Тунис
34
4
Дания
31
Группа E
1
Япония
36
2
Испания
34
3
Германия
34
4
Коста-Рика
33
Группа F
1
Марокко
37
2
Хорватия
35
3
Бельгия
34
4
Канада
30
Группа G
1
Бразилия
36
2
Швейцария
36
3
Камерун
34
4
Сербия
31
Группа H
1
Португалия
36
2
Южная Корея
34
3
Уругвай
34
4
Гана
33
00:51 (мск), источник: ТАСС

Двумя матчами в пятницу стартует ¼ финала чемпионата мира по футболу в Катаре

ДОХА, 9 декабря. /ТАСС/. Стадия ¼ финала чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре стартует в пятницу. В этот день состоятся игры Хорватия — Бразилия и Нидерланды — Аргентина.

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Источник: Reuters

В первом матче дня сыграют сборные Хорватии и Бразилии, встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне и начнется в 18:00 мск. Команда Хорватии заняла второе место в группе F со сборными Марокко (1-е место, 7 очков), Бельгии (3; 4), Канады (4; 0). В матче ⅛ финала хорваты в серии пенальти оказались сильнее японцев (1:1, 3:1). Бразильцы с 6 очками выиграли группу G, вторыми стали швейцарцы (6 очков), далее расположились камерунцы (4) и сербы (1). Сборная Бразилии прошла в ⅛ финала команду Южной Кореи (4:1).

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9.12.2022, 22:00

Нидерланды-Аргентина-

Игра между командами Нидерландов и Аргентины пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22:00 мск. Аргентинцы выиграли группу C, набрав 6 очков, далее расположились команды Польши (4), Мексики (4) и Саудовской Аравии (3). Сборная Аргентины в ⅛ финала прошла австралийцев, победив со счетом 2:1. Команда Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А, далее расположились сенегальцы (6), эквадорцы (4) и хозяева турнира катарцы (0). На первой стадии плей-офф нидерландцы оказались сильнее американцев (3:1).

Стадия ¼ финала чемпионата мира продолжится в субботу — сборная Марокко сыграет с португальцами, команда Англии — с французами. Марокканцы в ⅛ финала победили испанцев в серии пенальти (0:0, 3:0), португальцы выиграли группу H (6 очков), где также выступали сборные Южной Кореи (4), Уругвая (4) и Ганы (3), а в ⅛ финала разгромили швейцарцев (6:1).

Англичане стали победителями группы B (7 очков), далее расположились американцы (5), иранцы (3) и валлийцы (1). В первом раунде плей-офф английская команда прошла сенегальцев (3:0). Французы выиграли квартет D (6 очков) с командами Австралии (6), Туниса (4) и Дании (1) и в ⅛ финала одолели поляков (3:1).

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 9.12.2022, 18:00

Хорватия-Бразилия-

Благополучие Пеле

30 ноября телеканал ESPN (И-эс-пи-эн) сообщил, что трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле с многочисленными отеками и сердечной недостаточностью поступил в частную клинику в Сан-Паулу. 2 декабря Пеле заявил, что находится в больнице и его госпитализация носит плановый характер, а также поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления. 3 декабря бразильская газета Folha de Sao Paulo («Фолья де Сан-Паулу») сообщила, что Пеле не помогает лечение химиотерапией, которое он проходил с момента обнаружения опухолей в кишечнике. По информации источника, трехкратный чемпион мира находился на паллиативном лечении, которое помогает снимать болевой синдром и одышку.

3 декабря на самом большом здании Катара Aspire Tower («Эспайр тауэр») высотой 300 м вывели пожелание здоровья Пеле. «Пеле, поправляйся скорее», — было написано на здании. Тогда же некоторые участники чемпионата мира пожелали здоровья бразильцу, а чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Килиан Мбаппе попросил молиться за Пеле.

В Катаре пожелали здоровья бразильскому футболисту и с помощью шоу дронов. 4 декабря Пеле сообщил, что полон сил и надежд и следит за выступлением сборной Бразилии на чемпионате мира.

Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал
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Бразильцы победили команду Южной Кореи 5 декабря. Перед игрой болельщики вывесили баннер с пожеланием здоровья Пеле. После матча футболисты сборной Бразилии вышли на поле с плакатом в поддержку трехкратного чемпиона мира. «Король футбола» позднее заявил бразильскому порталу Globo Esporte («Глобо эспортэ»), что испытал смесь счастья и облегчения от игры национальной команды со сборной Южной Кореи. 6 декабря врачи Пеле сообщили, что состояние здоровья трехкратного чемпиона мира постепенно улучшается.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970) в качестве игрока. Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Футбол

Чемпионат мира 2022
1/4 финала, 10.12.2022, 18:00

Марокко-Португалия-

Сюрприз от марокканцев

В семи из восьми матчей ⅛ финала ожидаемые фавориты выиграли и прошли в четвертьфинал. Единственной неожиданностью первого раунда плей-офф стала победа марокканцев над испанцами.

Сборная Марокко многих удивила еще на групповом этапе, победив вторую команду рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) бельгийцев (2:0) и сыграв вничью с вице-чемпионами прошлого мирового первенства хорватами (0:0). Еще одной отличительной особенностью марокканцев стали болельщики, отмечавшие победы команды во всем мире.

Сборная Марокко впервые вышла в ¼ финала чемпионата мира, команда участвует в мировом первенстве в шестой раз. До этого лучшим результатом марокканцев на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала мирового первенства 1986 года в Мексике. Десятки тысяч болельщиков национальной команды вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать выход в ¼ финала. В ночь на среду марокканцы отметили знаменательное событие у себя в стране.

Однако были и негативные новости, связанные с марокканскими болельщиками. 7 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что правоохранительные органы страны задержали несколько десятков марокканских болельщиков, устроивших беспорядки после победы своей сборной над испанцами.

Сборная Испании второй раз подряд не смогла пройти стадию ⅛ финала чемпионата мира, на мировом первенстве 2018 года в России команда уступила в серии пенальти хозяевам турнира (1:1, 3:4). 8 декабря Королевская испанская футбольная федерация объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Луисом Энрике, который возглавлял сборную Испании с 2019 года. Его на этом посту сменил Луис де ла Фуэнте.

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Роналду вновь в центре внимания

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий Криштиану Роналду на протяжении всего чемпионата мира отбирает славу у других звезд мирового первенства. Еще до начала главного международного турнира Роналду дал резонансное интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, а 22 ноября английский футбольный клуб объявил о расторжении контракта с португальским нападающим.

На чемпионате мира Роналду установил несколько рекордов, в том числе стал единственным футболистом, который забил на пяти чемпионатах мира. Установить рекорд ему позволил гол в ворота сборной Ганы (3:2) в матче первого тура группового этапа. В матче третьего тура группового этапа против сборной Южной Кореи (1:2) Роналду покорилось еще одно уникальное достижение: он стал первым игроком, сыгравшим 20 и более матчей на чемпионатах мира (20) и Европы (25).

Перед матчем ⅛ финала против сборной Швейцарии Роналду вновь оказался в центре внимания, оставшись в запасе. Впервые за 14 лет португальский нападающий не попал в стартовый состав национальной команды на матч крупного турнира. В предыдущий раз это произошло на чемпионате Европы 2008 года. Тогда португальцы также встречались со швейцарцами в рамках группового этапа и потерпели поражение со счетом 0:2, Роналду провел всю встречу на скамейке запасных. В матче чемпионата мира Роналду появился на поле только во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

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В четверг португальская газета Record («Рекорд») сообщила, что Роналду заявил главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу о желании покинуть расположение сборной из-за недовольства решениями специалиста. По информации источника, нападающий задумался о данном решении после заключительного матча группового этапа против команды Южной Кореи (1:2), в котором был заменен на 65-й минуте встречи. Однако пресс-служба Федерации футбола Португалии позднее сообщила, что Роналду не изъявлял желания покинуть расположение национальной команды. Сам Роналду также написал на своей странице в «Твиттере», что сборная Португалии «остается сильной и сплоченной командой, которую не сломить извне».

Финальная игра чемпионата мира в Катаре пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле 18 декабря. Матч за третье место состоится на стадионе «Халифа» 17 декабря.

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Югославия
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США
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Чили
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Бразилия
Бразилия
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Чехословакия
Чехословакия
3
Чили
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2002
Япония, Южная Корея
1
Бразилия
Бразилия
2
Германия
Германия
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