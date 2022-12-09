Двумя матчами в пятницу стартует ¼ финала чемпионата мира по футболу в Катаре

В первом матче дня сыграют сборные Хорватии и Бразилии, встреча пройдет на стадионе «Эдьюкейшн сити» в Эр-Райяне и начнется в 18:00 мск. Команда Хорватии заняла второе место в группе F со сборными Марокко (1-е место, 7 очков), Бельгии (3; 4), Канады (4; 0). В матче ⅛ финала хорваты в серии пенальти оказались сильнее японцев (1:1, 3:1). Бразильцы с 6 очками выиграли группу G, вторыми стали швейцарцы (6 очков), далее расположились камерунцы (4) и сербы (1). Сборная Бразилии прошла в ⅛ финала команду Южной Кореи (4:1).

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 22:00 Нидерланды - Аргентина -

Игра между командами Нидерландов и Аргентины пройдет на Национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 22:00 мск. Аргентинцы выиграли группу C, набрав 6 очков, далее расположились команды Польши (4), Мексики (4) и Саудовской Аравии (3). Сборная Аргентины в ⅛ финала прошла австралийцев, победив со счетом 2:1. Команда Нидерландов с 7 очками заняла первое место в группе А, далее расположились сенегальцы (6), эквадорцы (4) и хозяева турнира катарцы (0). На первой стадии плей-офф нидерландцы оказались сильнее американцев (3:1).

Стадия ¼ финала чемпионата мира продолжится в субботу — сборная Марокко сыграет с португальцами, команда Англии — с французами. Марокканцы в ⅛ финала победили испанцев в серии пенальти (0:0, 3:0), португальцы выиграли группу H (6 очков), где также выступали сборные Южной Кореи (4), Уругвая (4) и Ганы (3), а в ⅛ финала разгромили швейцарцев (6:1).

Англичане стали победителями группы B (7 очков), далее расположились американцы (5), иранцы (3) и валлийцы (1). В первом раунде плей-офф английская команда прошла сенегальцев (3:0). Французы выиграли квартет D (6 очков) с командами Австралии (6), Туниса (4) и Дании (1) и в ⅛ финала одолели поляков (3:1).

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 9.12.2022, 18:00 Хорватия - Бразилия -

Благополучие Пеле

30 ноября телеканал ESPN (И-эс-пи-эн) сообщил, что трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле с многочисленными отеками и сердечной недостаточностью поступил в частную клинику в Сан-Паулу. 2 декабря Пеле заявил, что находится в больнице и его госпитализация носит плановый характер, а также поблагодарил всех, кто пожелал ему выздоровления. 3 декабря бразильская газета Folha de Sao Paulo («Фолья де Сан-Паулу») сообщила, что Пеле не помогает лечение химиотерапией, которое он проходил с момента обнаружения опухолей в кишечнике. По информации источника, трехкратный чемпион мира находился на паллиативном лечении, которое помогает снимать болевой синдром и одышку.

3 декабря на самом большом здании Катара Aspire Tower («Эспайр тауэр») высотой 300 м вывели пожелание здоровья Пеле. «Пеле, поправляйся скорее», — было написано на здании. Тогда же некоторые участники чемпионата мира пожелали здоровья бразильцу, а чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Килиан Мбаппе попросил молиться за Пеле.

В Катаре пожелали здоровья бразильскому футболисту и с помощью шоу дронов. 4 декабря Пеле сообщил, что полон сил и надежд и следит за выступлением сборной Бразилии на чемпионате мира.

Сборная Бразилии показала класс и вышла в четвертьфинал 14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Бразильцы победили команду Южной Кореи 5 декабря. Перед игрой болельщики вывесили баннер с пожеланием здоровья Пеле. После матча футболисты сборной Бразилии вышли на поле с плакатом в поддержку трехкратного чемпиона мира. «Король футбола» позднее заявил бразильскому порталу Globo Esporte («Глобо эспортэ»), что испытал смесь счастья и облегчения от игры национальной команды со сборной Южной Кореи. 6 декабря врачи Пеле сообщили, что состояние здоровья трехкратного чемпиона мира постепенно улучшается.

Пеле 82 года, он является единственным трехкратным чемпионом мира по футболу (1958, 1962, 1970) в качестве игрока. Он провел в составе сборной Бразилии 92 матча и забил 77 голов. Пеле признан лучшим футболистом XX века по версии Международной федерации футбола. Форвард выступал за бразильский «Сантос» (1956−1974) и американский «Нью-Йорк Космос» (1975−1977). Бразилец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Футбол Чемпионат мира 2022 1/4 финала, 10.12.2022, 18:00 Марокко - Португалия -

Сюрприз от марокканцев

В семи из восьми матчей ⅛ финала ожидаемые фавориты выиграли и прошли в четвертьфинал. Единственной неожиданностью первого раунда плей-офф стала победа марокканцев над испанцами.

Сборная Марокко многих удивила еще на групповом этапе, победив вторую команду рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) бельгийцев (2:0) и сыграв вничью с вице-чемпионами прошлого мирового первенства хорватами (0:0). Еще одной отличительной особенностью марокканцев стали болельщики, отмечавшие победы команды во всем мире.

Сборная Марокко впервые вышла в ¼ финала чемпионата мира, команда участвует в мировом первенстве в шестой раз. До этого лучшим результатом марокканцев на чемпионатах мира был выход в ⅛ финала мирового первенства 1986 года в Мексике. Десятки тысяч болельщиков национальной команды вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать выход в ¼ финала. В ночь на среду марокканцы отметили знаменательное событие у себя в стране.

Однако были и негативные новости, связанные с марокканскими болельщиками. 7 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация сообщила, что правоохранительные органы страны задержали несколько десятков марокканских болельщиков, устроивших беспорядки после победы своей сборной над испанцами.

Сборная Испании второй раз подряд не смогла пройти стадию ⅛ финала чемпионата мира, на мировом первенстве 2018 года в России команда уступила в серии пенальти хозяевам турнира (1:1, 3:4). 8 декабря Королевская испанская футбольная федерация объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером национальной команды Луисом Энрике, который возглавлял сборную Испании с 2019 года. Его на этом посту сменил Луис де ла Фуэнте.

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Роналду вновь в центре внимания

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий Криштиану Роналду на протяжении всего чемпионата мира отбирает славу у других звезд мирового первенства. Еще до начала главного международного турнира Роналду дал резонансное интервью, в котором заявил, что не уважает главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, а 22 ноября английский футбольный клуб объявил о расторжении контракта с португальским нападающим.

На чемпионате мира Роналду установил несколько рекордов, в том числе стал единственным футболистом, который забил на пяти чемпионатах мира. Установить рекорд ему позволил гол в ворота сборной Ганы (3:2) в матче первого тура группового этапа. В матче третьего тура группового этапа против сборной Южной Кореи (1:2) Роналду покорилось еще одно уникальное достижение: он стал первым игроком, сыгравшим 20 и более матчей на чемпионатах мира (20) и Европы (25).

Перед матчем ⅛ финала против сборной Швейцарии Роналду вновь оказался в центре внимания, оставшись в запасе. Впервые за 14 лет португальский нападающий не попал в стартовый состав национальной команды на матч крупного турнира. В предыдущий раз это произошло на чемпионате Европы 2008 года. Тогда португальцы также встречались со швейцарцами в рамках группового этапа и потерпели поражение со счетом 0:2, Роналду провел всю встречу на скамейке запасных. В матче чемпионата мира Роналду появился на поле только во втором тайме, не отметившись результативными действиями.

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В четверг португальская газета Record («Рекорд») сообщила, что Роналду заявил главному тренеру национальной команды Фернанду Сантушу о желании покинуть расположение сборной из-за недовольства решениями специалиста. По информации источника, нападающий задумался о данном решении после заключительного матча группового этапа против команды Южной Кореи (1:2), в котором был заменен на 65-й минуте встречи. Однако пресс-служба Федерации футбола Португалии позднее сообщила, что Роналду не изъявлял желания покинуть расположение национальной команды. Сам Роналду также написал на своей странице в «Твиттере», что сборная Португалии «остается сильной и сплоченной командой, которую не сломить извне».