Тите: Пеле воплощает то, ради чего существует чемпионат мира

Пеле был госпитализирован 30 ноября. 82-летнему бразильцу диагностировали общий отек тела, сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Сообщалось, что Пеле доставили в больницу для переоценки результатов химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, диагностированной в сентябре 2021 года. По словам дочерей экс-футболиста, Пеле попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным около трех недель назад коронавирусом. Во вторник стало известно, что в состоянии здоровья Пеле наблюдается положительная динамика.

«Желаю Пеле крепкого здоровья, он является источником вдохновения для всех нас. Пеле воплощает то, ради чего существует чемпионат мира. Солидарность, гармоничное сосуществование, совместные увлечения, терпимость, принятие различий — это все присуще Пеле. Он вдохновляет людей, являясь лучшим в мире», — приводит слова Тите Marca.

Встреча сборных Бразилии и Хорватии пройдет 9 декабря и начнется в 18:00 мск.

Ранее СМИ сообщили, что организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь. В 2022 году Пеле дважды госпитализировали для проведения мероприятий, связанных с лечением трех злокачественных опухолей (кишечника, печени и легкого) и инфекцией мочевыводящих путей.